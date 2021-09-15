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    Trabzonspor'dan son 5 sezonun 'en iyi ilk 4 hafta' performansı

    Süper Lig’in ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, 2015-16 sezonundan sonra en iyi ilk 4 hafta performansına imza atmış oldu. İşte detaylar...

    Son 5 sezonun en iyisi
    Süper Lig'in ilk 3 haftasında 3 galibiyet alan, 4. haftada ise Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu süreçte 10 puan topladı ve 2015-2016 sezonundan sonra en iyi ilk 4 hafta performansına imza attı. Abdullah Avcı yönetiminde 4 haftada 10 puan toplayan Bordo-Mavililer bu performansı son olarak Şota Arveladze yönetiminde 2015-2016'da ortaya koymuştu.

    Abdullah Avcı ile birlikte hem sahada pozitif bir futbol sergileyen hem de bunu sonuçlara yansıtan Trabzon, taraftarını da mutlu etti.
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