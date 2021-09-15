Trabzonspor'dan son 5 sezonun 'en iyi ilk 4 hafta' performansı

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 3 galibiyet alan, 4. haftada ise Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu süreçte 10 puan topladı ve 2015-2016 sezonundan sonra en iyi ilk 4 hafta performansına imza attı. Abdullah Avcı yönetiminde 4 haftada 10 puan toplayan Bordo-Mavililer bu performansı son olarak Şota Arveladze yönetiminde 2015-2016'da ortaya koymuştu.
Abdullah Avcı ile birlikte hem sahada pozitif bir futbol sergileyen hem de bunu sonuçlara yansıtan Trabzon, taraftarını da mutlu etti.
Abdullah Avcı ile birlikte hem sahada pozitif bir futbol sergileyen hem de bunu sonuçlara yansıtan Trabzon, taraftarını da mutlu etti.