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    İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

    Sivas maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin adalesinde yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki oyuncu 2 ay forma giyemeyecek. Tisserand ise 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    İrfan Can’dan kötü haber!
    Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku... Sarı-Lacivertliler'in Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun çekilen MR'ı sonrası adalesinde yırtık tespit edildi. Alınan ilk bilgilere göre İrfan Can'ın sahalara dönüşünün 2 ayı bulabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan İrfan'dan gelen kötü haber teknik heyet tarafından büyük bir üzüntü ile karşılaştı. Sivas maçında sakatlanan Tisserand ise 3 hafta forma giyemeyecek.

    PEREİRA'DAN FUTBOLCULARA UYARI
    Kanarya'nın teknik patronu Vitor Pereira, üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası oyuncularını uyardı. Futbolculardan özel hayatlarına dikkat etmelerini istedi.
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    Haberler Spor İrfan Can Kahveci'den kötü haber!
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