İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku... Sarı-Lacivertliler'in Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcunun çekilen MR'ı sonrası adalesinde yırtık tespit edildi. Alınan ilk bilgilere göre İrfan Can'ın sahalara dönüşünün 2 ayı bulabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan İrfan'dan gelen kötü haber teknik heyet tarafından büyük bir üzüntü ile karşılaştı. Sivas maçında sakatlanan Tisserand ise 3 hafta forma giyemeyecek.
PEREİRA'DAN FUTBOLCULARA UYARI
Kanarya'nın teknik patronu Vitor Pereira, üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası oyuncularını uyardı. Futbolculardan özel hayatlarına dikkat etmelerini istedi.
PEREİRA'DAN FUTBOLCULARA UYARI
Kanarya'nın teknik patronu Vitor Pereira, üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası oyuncularını uyardı. Futbolculardan özel hayatlarına dikkat etmelerini istedi.