Burak Yılmaz 160 milyon Euro’luk Mbappe’yi solladı!





Sıralamada Lille kalecisi Maignan üçüncü, O. Lyon'dan 45 milyon Euro değeri olan Depay dördüncü, yine PSG'den 75 milyon Euro değeri olan Marquinhos beşinci sırada yer aldı. Burak'ın bu başarısı Fransa'da büyük ses getirdi.







36 yaşında Lille forması giyen Burak Yılmaz transfermarkt tarafından verilen yılın futbolcusu ödülüyle bir fotoğraf çektirdi.





