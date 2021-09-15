Burak Yılmaz 160 milyon Euro’luk Mbappe’yi solladı!

Fransa'da'da Lille formasıyla geçen sezon harikalar yaratan 28 maçta 16 gol ve 5 asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz ödüle doymuyor...
Yıldız futbolcu transfermarkt internet sitesi tarafından Ligue 1'de 2020-2021 yılının oyuncusu seçildi. Transfermarkt'ın sıralamasında Burak'ın 160 milyon Euro'luk Mbappe'yi geride bırakması dikkat çekti. Mbappe geçen sezon PSG formasıyla 31 maçta 27 gol atmıştı.
Sıralamada Lille kalecisi Maignan üçüncü, O. Lyon'dan 45 milyon Euro değeri olan Depay dördüncü, yine PSG'den 75 milyon Euro değeri olan Marquinhos beşinci sırada yer aldı. Burak'ın bu başarısı Fransa'da büyük ses getirdi.
36 yaşında Lille forması giyen Burak Yılmaz transfermarkt tarafından verilen yılın futbolcusu ödülüyle bir fotoğraf çektirdi.