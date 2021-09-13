Ay Yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindekli Ampute Milli Futbol takımı ikinci maçını ise 15 Eylül Çarşamba günü İtalya ile yapacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta? Avrupa Şampiyonası Ampute milli takımı - Gürcistan maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
AVRUPA ŞAMPİYONASI AMPUTE MİLLİ TAKIMI - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK
Ay-yıldızlı takım, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen ve 14 ülkenin mücadele edeceği şampiyonada D Grubu'nda Gürcistan ve İtalya ile karşılaşacak. Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile bugün oynayacağı müsabaka TSİ 14.00'te başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını ise 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile yapacak.
AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI GÜRCİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
TAKIM KADROSU
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyespor), Fatih Şentürk, Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlikspor), İsmail Korkmaz, Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor).