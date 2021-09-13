Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta? Avrupa Şampiyonası Ampute Milli Takımı - Gürcistan maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ampute Futbol Dünya Federasyonu (WAFF) Başkanlığını da yapan Uztürk, şampiyonadan iki takımın çekildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şampiyona, ilk başta 16 takımın katılımıyla düzenlenmesi planlanan bir organizasyondu. Ancak daha sonra iki takım bu faaliyetten Kovid-19 endişesi nedeniyle çekildi. Bunlardan biri de maalesef bizim grubumuzdan oldu, Azerbaycan çekildi. Böylece grubumuzda 3 takım kaldı. İki eksik takımla, 14 takımla bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz."

''Son Avrupa şampiyonu etiketiyle gittiğimiz bu organizasyondan yine Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek istiyoruz" diyen Uztürk, "İddiamız bu doğrultuda. En büyük aday, en büyük favori olarak da biz gösteriliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'nin grupta Gürcistan ve İtalya ile karşılaşacağını hatırlatan Uztürk, A Mili Takım'ın dışında İngiltere, Polonya ve Rusya'nın iddialı ekipler olarak öne çıktığını söyledi.

Uztürk, "Şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek. Herhangi bir endişemiz yok ama sahaya çıkmadan maçlar kazanılmıyor. Çıkacağız oynayacağız, mücadele edeceğiz ve 2021'in Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.