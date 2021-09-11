Galatasaray tam 34 yıl sonra en genç transfer operasyonuna imza attı

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla üzerinde durduğu gençleştirme operasyonu adına çok önemli adımlar atıldı. 11 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin yaş ortalamasının 23,6 olması dikkatleri çekti. Geçmiş sezonlara baktığımızda Galatasaray'ın tam 34 yıl sonra 'en genç' transfer operasyonuna imza atması da dikkatleri çekiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın 1997-98 sezonun- da yeni Fatih Terim yönetiminde yaptığı transferlerin yaş ortalaması 22,3 olmuştu. o dönem Murat Özünal, Ionut Lutu, Adnan İlgin, Fatih Akyel, Mehmet Bölükbaşı, Mehmet Gönülaçar ve Tarık Eroğlu gibi genç isimleri transfer etmişti.