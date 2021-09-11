Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray tam 34 yıl sonra en genç transfer operasyonuna imza attı

    Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla üzerinde durduğu gençleştirme operasyonu adına çok önemli adımlar atıldı. 11 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin yaş ortalamasının 23,6 olması dikkatleri çekti. Geçmiş sezonlara baktığımızda Galatasaray'ın tam 34 yıl sonra 'en genç' transfer operasyonuna imza atması da dikkatleri çekiyor.

    Son 34 sezonun en genci!

    Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla üzerinde durduğu gençleştirme operasyonu adına çok önemli adımlar atıldı. 11 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin yaş ortalamasının 23,6 olması dikkatleri çekti. Geçmiş sezonlara baktığımızda Galatasaray'ın tam 34 yıl sonra 'en genç' transfer operasyonuna imza atması da dikkatleri çekiyor.

    Sarı-Kırmızılılar'ın 1997-98 sezonun- da yeni Fatih Terim yönetiminde yaptığı transferlerin yaş ortalaması 22,3 olmuştu. o dönem Murat Özünal, Ionut Lutu, Adnan İlgin, Fatih Akyel, Mehmet Bölükbaşı, Mehmet Gönülaçar ve Tarık Eroğlu gibi genç isimleri transfer etmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tıklarken iki kere düşünün
    Haberler Spor Galatasaray tam 34 yıl sonra en genç transfer operasyonuna imza attı
        SON DAKİKA