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    • Spor
    • 08.09.2021 22:30
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    • 08.09.2021 22:30
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    Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Ara transfer ne zaman başlayacak?

    Türkiye Futbol Federasyonu, 1. transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Transfer sezonunun sona ereceği tarih ise 1 Eylül olarak kararlaştırılmıştı. Ancak bu kararda değişikliğe gidilerek bitiş tarihi 1 hafta daha uzaltıldı. TFF tarafından kulüplerin yeni futbolcularını federasyona bildirebilmesi için verilen süre vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Ara transfer ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor?

    TFF tarafından kulüplerin yeni futbolcularını federasyona bildirebilmesi için verilen süre vatandaşlar tarafınca araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 1. transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayacağını ve 1 Eylül'de sona ereceğini duyurmuştu. Sonrasında bu kararda değişikliğe gidilerek bitiş tarihi 1 hafta daha uzaltıldı. Peki, transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Ara transfer ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    TÜRKİYE'DE TRANSFER NE ZAMAN SONA ERECEK

    Türkiye Futbol Federasyonu, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklamıştı ancak bu kararda değişikliğe gidildi. TFF, yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu. Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.

    ARA TRANSFER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF, aldığı karar kararı sonrasında bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.

        Galatasaray'ın yaptığı transferler:

        Victor Nelsson

        Alexandru Cicaldau

        Berkan Kutlu

        Olimpiu Morutan

        Barış Alper Yılmaz

        Sacha Boey

        Patrick van Aanholt

        Aytaç Kara

        Alpaslan Öztürk

        Halil Dervişoğlu

        Fenerbahçe'nin yaptığı transferler:

        Serdar Dursun

        Steven Caulker

        Çağtay Kurukalıp

        Emir Ortakaya

        Burak Kapacak

        Min-jae Kim

        Diego Rossi

        Mergim Berisha

        Max Meyer

        Miguel Crespo

        Beşiktaş'ın yaptığı transferler:

        Rachid Ghezzal

        Umut Meraş

        Mert Günok

        Francisco Montero

        Can Bozdoğan

        Michy Batshuayi

        Salih Uçan

        Kenan Karaman

        Mehmet Topal

        Miralem Pjanic

        Valentin Rosier

        Alex Teixeira

        Trabzonspor'un yaptığı transferler:

        Gervinho

        Bruno Peres

        Andreas Cornelius

        Manolis Siopis

        İsmail Köybaşı

        Stefano Denswil

        Fode Koita

        Dorukhan Toköz

        Marek Hamsik
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        Haberler Spor Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Ara transfer ne zaman başlayacak?
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