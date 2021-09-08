TFF tarafından kulüplerin yeni futbolcularını federasyona bildirebilmesi için verilen süre vatandaşlar tarafınca araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 1. transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayacağını ve 1 Eylül'de sona ereceğini duyurmuştu. Sonrasında bu kararda değişikliğe gidilerek bitiş tarihi 1 hafta daha uzaltıldı. Peki, transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Ara transfer ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
TÜRKİYE'DE TRANSFER NE ZAMAN SONA ERECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklamıştı ancak bu kararda değişikliğe gidildi. TFF, yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu. Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.
ARA TRANSFER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF, aldığı karar kararı sonrasında bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.