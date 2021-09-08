TFF tarafından kulüplerin yeni futbolcularını federasyona bildirebilmesi için verilen süre vatandaşlar tarafınca araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 1. transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayacağını ve 1 Eylül'de sona ereceğini duyurmuştu. Sonrasında bu kararda değişikliğe gidilerek bitiş tarihi 1 hafta daha uzaltıldı. Peki, transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2021-2022 transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Ara transfer ne zaman başlayacak? İşte detaylar!