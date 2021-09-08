Galatasaray altyapıya yöneldi: Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir'e profesyonel sözleşme

Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.