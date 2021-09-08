Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.09.2021 18:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 18:43
    ABONE OL

    Galatasaray altyapıya yöneldi: Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir'e profesyonel sözleşme

    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hamza Yiğit Akman'ın Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu olduğu öğrenildi.

    Galatasaray’dan altyapı hamlesi

    Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

    İşte Galatasaray'ın o açıklaması:
    Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

    Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    AYHAN AKMAN'IN OĞLU
    Hamza Yiğit Akman'ın Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu olduğu öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Temaslılar ne olacak? MEB yanıtladı
    Haberler Spor Galatasaray altyapıya yöneldi: Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir'e profesyonel sözleşme
        SON DAKİKA