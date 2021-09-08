Galatasaray altyapıya yöneldi: Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir'e profesyonel sözleşme

Galatasaray, altyapısından yetişen genç futbolcular Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.
İşte Galatasaray'ın o açıklaması:
Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AYHAN AKMAN'IN OĞLU
Hamza Yiğit Akman'ın Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu olduğu öğrenildi.