Abola gazetesinde Nuno Reis imzalı habere göre Galatasaray, Gedson için Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor. Haberde, Başkan Burak Elmas'ın transferle bizzat ilgilendiği ve bugün işe son noktayı koymak için uğraştığı belirtildi.
Galatasaray'ın son olarak Portekiz kulübüne 3 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir teklif yaptığı öne sürülüyor. Ancak Benfica'nın 15 milyon Euro'da direttiği gelen bilgiler arasında.
Kalan kısa sürede aradaki bu farkın kapanıp Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.
Türkiye'de transfer dönemi yarın gece saat 00.00'da sona erecek.
- Spor
- 07.09.2021 15:05
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- Son Güncelleme:
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- 07.09.2021 15:17
Portekiz basını ateşi yaktı! İşte Galatasaray'ın Gedson Fernandes için teklifi
Galatasaray transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes’ten vazgeçtiğine yönelik iddialar taraftarları üzerken, Portekiz basının iddiası yeniden heyecana neden oldu.
Abola gazetesinde Nuno Reis imzalı habere göre Galatasaray, Gedson için Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor. Haberde, Başkan Burak Elmas'ın transferle bizzat ilgilendiği ve bugün işe son noktayı koymak için uğraştığı belirtildi.