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    Bruno Peres derbiye yetişecek

    Roma ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızından müjdeli haber geldi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, sakatlık süreci sonrasında dün başlayan Galatasaray maçı antrenmanlarında takımdan ayrı koşulara başladı.

    Bruno Peres derbiye yetişecek
    Roma ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızından müjdeli haber geldi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, sakatlık süreci sonrasında dün başlayan Galatasaray maçı antrenmanlarında takımdan ayrı koşulara başladı.

    TRABZONSPOR GÜÇ DEPOLADI
    Trabzonspor G.Saray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

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