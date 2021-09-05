Bruno Peres derbiye yetişecek

Roma ile oynanan maçta sakatlanan Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızından müjdeli haber geldi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, sakatlık süreci sonrasında dün başlayan Galatasaray maçı antrenmanlarında takımdan ayrı koşulara başladı.
TRABZONSPOR GÜÇ DEPOLADI
Trabzonspor G.Saray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
TRABZONSPOR GÜÇ DEPOLADI
Trabzonspor G.Saray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda mobilizasyon, core ve genel kuvvet çalışması gerçekleştirildi.