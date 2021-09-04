Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, sarı-lacivertli kulübe imza atarak büyük bir adım attığını söyledi. Fenerbahçe'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rossi, "Motivasyonum çok yüksek. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Burada kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe gibi bir takıma gelmek benim için büyük bir adım." ifadelerini kullandı. Rossi, "Fenerbahçe'nin teklifini duyunca çok mutlu oldum. Transferimde Lugano çok önemli bir referans oldu. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Benim için çok iyi bir meydan okuma olacağını düşündüm. Takımıma yardımcı olacağımı düşünüyorum. Goller zaten gelecektir" diye konuştu.

ABD'DE ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİM

ABD Ligi'nde çok iyi performans gösterdiğini düşündüğünü söyleyen Rossi, "ABD'de çok iyi yıllar geçirdim. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum" diye konuştu.