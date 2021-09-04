Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.09.2021 20:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2021 20:50
    ABONE OL

    Cebelitarık - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

    A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubundaki 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Cebelitarık - Türkiye | CANLI

    A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G grubundaki 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor.

    Victoria Stadı'nda oynana maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

    CEBELİTARIK - TÜRKİYE | CANLI
    TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Cebelitarık:

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

    2021'deki 11. maç

    MİLLİLER, CEBELİTARIK MÜCADELESİYLE 2021 YILINDAKİ 11. MAÇINA ÇIKACAK.
    Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

    Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

        Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

        TÜRKİYE 597. MAÇINA ÇIKIYOR
        A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.

        Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

        Milli takım, 253'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 792 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

        Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 596 karşılaşmanın 513'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

        Milliler, 596 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eğlence mekanında rezil görüntüler!
        Haberler Spor Cebelitarık - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE
            SON DAKİKA