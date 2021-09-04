Beşiktaşlı Cyle Larin'in tek rakibi Cristiano Ronaldo! İlk sıraya yükseldi

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, milli takımda yine ağları havalandırmayı başardı.
Kanada, 2022 Dünya Kupası Concacaf Elemeleri'nde Honduras 1-1 berabere kalırken Larin, 66. dakikada ülkesi adına golü kaydeden isim oldu.
RONALDO'YU SOLLADI
Larin milli takımda attığı gollerle Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da sollamayı başardı… 2021 yılında milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamasında Beşiktaş'ın yıldızı ilk sırada yer alıyor.
2021 yılında 11 gole imza atan Cyle Larin'i 9 golle Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo takip ediyor. Belçika Milli Takımı'nın yıldız forveti Romelu Lukaku da bu yıl 9 gole imza attı.