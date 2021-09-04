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    • 04.09.2021 19:39
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    Beşiktaşlı Cyle Larin'in tek rakibi Cristiano Ronaldo! İlk sıraya yükseldi

    Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, milli takımda yine ağları havalandırdı. Larin milli takımda attığı gollerle Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’yu da sollamayı başardı… 2021 yılında milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamasında Beşiktaş’ın yıldızı ilk sırada yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Tek rakibi CR7!

    Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, milli takımda yine ağları havalandırmayı başardı.

    Kanada, 2022 Dünya Kupası Concacaf Elemeleri'nde Honduras 1-1 berabere kalırken Larin, 66. dakikada ülkesi adına golü kaydeden isim oldu.

    RONALDO'YU SOLLADI
    Larin milli takımda attığı gollerle Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da sollamayı başardı… 2021 yılında milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamasında Beşiktaş'ın yıldızı ilk sırada yer alıyor.

    2021 yılında 11 gole imza atan Cyle Larin'i 9 golle Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo takip ediyor. Belçika Milli Takımı'nın yıldız forveti Romelu Lukaku da bu yıl 9 gole imza attı.

        Japon oyuncu Y.Osako, 8 golle Lukaku'yu izliyor. El Salvadorlu Rugamas ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın yıldızı Ali Mabkhout da 8 gole ulaşan isimler. Listede Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski de 7 golle yer alıyor.

        Cyle Larin, bitmek bilmez enerjisi ve formuyla bu sezon Beşiktaş'ın yine en büyük kozlarından biri olacak. Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için muhteşem bir kadro kuran Kara Kartal, Larin'den çok şeyler bekliyor…
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