Beşiktaşlı Cyle Larin'in tek rakibi Cristiano Ronaldo! İlk sıraya yükseldi

Japon oyuncu Y.Osako, 8 golle Lukaku'yu izliyor. El Salvadorlu Rugamas ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın yıldızı Ali Mabkhout da 8 gole ulaşan isimler. Listede Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski de 7 golle yer alıyor.

Cyle Larin, bitmek bilmez enerjisi ve formuyla bu sezon Beşiktaş'ın yine en büyük kozlarından biri olacak. Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için muhteşem bir kadro kuran Kara Kartal, Larin'den çok şeyler bekliyor…