Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap geldi

    Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap geldi. Başkan yardımcısı Rezam Epözdemir şu ifadeleri kullandı. "Oğulcan için Rize'ye para ödemeyeceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz"

    AİHM’e başvuracağız

    Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap geldi. Başkan yardımcısı Rezam Epözdemir şu ifadeleri kullandı: Sayın Kıran, Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler. Sayın Tahir Kıran benim şov yaptığımı söylüyor. Bir yandan tahkim şikayeti yok denip, diğer yandan tahkim şikayetinden vazgeçin deniyor. Bu bir akıl tutulması. Kimin yalan söylediği ortadadır" dedi. Epözdemir, "Oğulcan için para ödemeyeceğiz. TFF büyük ihtimalle yayın gelirlerimizden kesip Rize'ye verecek. Oğulcan'ın da lisansı çıkacak. Biz de AİHM'ye gideceğiz" diye konuştu.

    TAHİR KIRAN'IN MESAJLARI DURUYOR
    Epözdemir, "Kıran'ın bana attığı mesajlar duruyor. Tahkim'e yaptığımız şikayetten vazgeçmemiz için 'Sen başkanı ikna edersin' 'Sen yaparsın' ifadeleri var" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Maaş hilesine tazminat
    Haberler Spor Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap geldi
        SON DAKİKA