Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap geldi. Başkan yardımcısı Rezam Epözdemir şu ifadeleri kullandı: Sayın Kıran, Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler. Sayın Tahir Kıran benim şov yaptığımı söylüyor. Bir yandan tahkim şikayeti yok denip, diğer yandan tahkim şikayetinden vazgeçin deniyor. Bu bir akıl tutulması. Kimin yalan söylediği ortadadır" dedi. Epözdemir, "Oğulcan için para ödemeyeceğiz. TFF büyük ihtimalle yayın gelirlerimizden kesip Rize'ye verecek. Oğulcan'ın da lisansı çıkacak. Biz de AİHM'ye gideceğiz" diye konuştu.

TAHİR KIRAN'IN MESAJLARI DURUYOR

Epözdemir, "Kıran'ın bana attığı mesajlar duruyor. Tahkim'e yaptığımız şikayetten vazgeçmemiz için 'Sen başkanı ikna edersin' 'Sen yaparsın' ifadeleri var" dedi.