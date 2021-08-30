Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol takımımız çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Millilerimiz bu maçı kazandığı takdirde Sırbistan'da düzenlenecek yarı final maçlarına katılım hakkı sağlayacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruptan namağlup çıkan Filenin Sultanlarının maçları ise merakla bekleniyor. Peki; Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları!