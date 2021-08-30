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    • 30.08.2021 18:17
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    • 30.08.2021 18:17
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    Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

    Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Filenin Sultanları Avrupa’da yoluna kayıpsız devam ediyor. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Millilerimizin yarı final mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

    Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol takımımız çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Millilerimiz bu maçı kazandığı takdirde Sırbistan'da düzenlenecek yarı final maçlarına katılım hakkı sağlayacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruptan namağlup çıkan Filenin Sultanlarının maçları ise merakla bekleniyor. Peki; Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    31 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

    YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA

    Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

        MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU

        Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

        Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

        Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

        Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
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