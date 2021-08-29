CANLI | Sivasspor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
SİVASSPOR VE GÖZTEPE 11'LERİ
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Samba, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Leke James
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic
İŞTE MAÇIN HAKEM DÖRTLÜSÜ
Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu oldu.