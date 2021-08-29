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    • 29.08.2021 19:43
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    • 29.08.2021 19:43
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    CANLI | Sivasspor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 19.15'te çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor - Göztepe

    UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

    SİVASSPOR VE GÖZTEPE 11'LERİ
    Sivasspor:     Muammer, Ahmet, Dimitrios, Samba, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Leke James
    Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic

    İŞTE MAÇIN HAKEM DÖRTLÜSÜ
    Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu oldu.

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