CANLI | Sivasspor - Göztepe maçı canlı anlatım izle

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor, ligdeki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

SİVASSPOR VE GÖZTEPE 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Samba, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Leke James

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic

İŞTE MAÇIN HAKEM DÖRTLÜSÜ

Mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu oldu.