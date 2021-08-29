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    • 29.08.2021 18:48
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    • 29.08.2021 18:48
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    Ali Akman attı NEC Nijmegen kazandı

    Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen genç yıldız Ali Akman, bu haftayı da boş geçmedi. Takımının Heracles'i yendiği karşılaşmada tek golü atan Akman, 3 puanın mimarı oldu.

    Ali Akman attı NEC Nijmegen kazandı

    Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) NEC Nijmegen, Ali Akman'ın attığı golle Heracles'i 1-0 yendi.

    Eredivisie'nin üçüncü haftasında Heracles'e konuk olan NEC Nijmegen, milli futbolcu Ali Akman'ın 50. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.

    Ev sahibi ekipte forma giyen Sinan Bakış, 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, NEC Nijmegen 77. dakikada Bruijn ile penaltıdan yararlanamadı.

    Sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki Ali Akman, geçen hafta da 2-0 kazandıkları PEC Zwolle maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

    Ligdeki ikinci galibiyetini alan NEC Nijmegen, puanını altıya çıkardı.

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