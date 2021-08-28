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    A.Demir kaçtı Konya yakaladı

    Adana Demirspor, 59’da Assombalonga ile öne geçti. 83’te Konya lı Abdülkerim 1 puanı kurtardı... Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli halleri büyük tepki çekti.

    A.Demir kaçtı Konya yakaladı
    Süper Lig'de Adana Demirspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Adana Demirspor, 59. dakikada Assombalonga ile öne geçti. 83. dakikada Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'a beraberliği getirdi.

    Adana Demirspor'da oyundan çıkan Mario Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli halleri büyük tepki çekti.

    ANTALYASPOR 90+10'DA GÜLDÜ
    Süper Lig'in 3. haftasında Antalya evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Antalyaspor'un gollerini 18, 54 (penaltı) ve 90+10. (penaltı) dakikada Haji Wright kaydetti... Konuk Çaykur Rizespor'un golleri 61. ve 90+3. (penaltı) dakikada Damjan Djokovic'ten geldi. 3 penaltı kararının çıktığı maçın son dakikaları nefes kesti.
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