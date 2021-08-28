A.Demir kaçtı Konya yakaladı

Lig'de Adana Demirspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Adana Demirspor, 59. dakikada Assombalonga ile öne geçti. 83. dakikada Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'a beraberliği getirdi.Adana Demirspor'da oyundan çıkan Mario Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli halleri büyük tepki çekti.Lig'in 3. haftasında Antalya evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Antalyaspor'un gollerini 18, 54 (penaltı) ve 90+10. (penaltı) dakikada Haji Wright kaydetti... Konuk Çaykur Rizespor'un golleri 61. ve 90+3. (penaltı) dakikada Damjan Djokovic'ten geldi. 3 penaltı kararının çıktığı maçın son dakikaları nefes kesti.