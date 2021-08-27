Kopenhag'a 2-1 yenilen Sivas rövanşta dağıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında DG Sivasspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaştı. Sivasspor mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa kupalarında saf dışı kaldı. Maça dengeli bir oyunla başlayan Sivas devamını getiremedi. 24'te Jens Stage, 39'da Mohammed Daramy'nin golleriyle 2-0 geriye düşen Sivasspor oyun disiplinini kaybetti. İkinci yarıda da ev sahibi Kopenhag'ın üstünlüğü vardı. 57'de Lukas Lerager, 62'de Pep Biel ve 76'da Ramsu Winther'ın golleriyle maçı Kopenhag 5-0 kazandı.