Cristiano Ronaldo hangi takıma gitti? Ronaldo transfer yeni takımı nedir?

RONALDO HANGİ TAKIMA GİTTİ?

BCC'nin geçtiği son dakika haberine göre ise Man City, Ronaldo transferinden vazgeçti.

talkSPORT haberine göre Manchester United hocası Solskjaer, "Cristiano'nun Juventus'tan ayrılacağını düşünmemiştim. Bruno Fernandes de sürekli onunla konuşuyor. Juventus'tan ayrılacaksa burada olduğumuzu biliyor" açıklamasını yapmıştı.

ESPN ise, Ronaldo'nun bu sabah Manchester United'daki eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin, Kırmızı Şeytanlar'ı bu transferde avantajlı hale getirdiğini yazdı.