Cristiano Ronaldo hangi takıma gitti? Ronaldo transfer yeni takımı nedir?

Ronaldo hangi takıma gitti? Ronaldo transfer gelişmeleri futbol gündemine oturdu. Ronaldo yeni takımı merak edilmeye başlandı. Juventus'tan ayrıldığı artık resmileşen Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma gittiği arama motorlarında sorgulanıyor. Manchester City ile Ronaldo arasında imza aşamasına gelindiği öğrenilmişti.
RONALDO TRANSFER Mİ OLDU?
Cristiano Ronaldo, Juventus'ta antrenmana çıkmadı. İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus'un Continassa Tesisleri'ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.
İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Empoli maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Cristiano Ronaldo ile ilgili, "Ronaldo artık Juventus'ta oynamayı düşünmediğini söyledi. Ronaldo katkısını yaptı ve şimdi gidiyor. Hayat devam ediyor." dedi.