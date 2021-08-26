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    • Spor
    • 26.08.2021 13:22
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    • 26.08.2021 13:22
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    Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri

    Süper Lig'de 3'üncü haftanın programı ve hakemleri açıklandı. TFF tarafından yapılan düzenleme ile hakemliğe devam etmesi sağlanan Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Galatasaray maçına atandı.

    Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın:
    20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
    21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

    28 Ağustos Cumartesi:
    19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
    19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
    21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
    21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

    29 Ağustos Pazar:
    19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
    19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
    21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
    21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

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