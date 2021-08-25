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    • 25.08.2021 11:49
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    • 25.08.2021 11:51
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    Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2021/ 22 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri kim?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu sezon ülkemizi Beşiktaş temsil edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri kim, BJK kaçıncı torbada yer alıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi yeni sezon için heyecnalı bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi Beşiktaş temsil edecek. Gruplar İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuranın ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kim, BJK kaçıncı torbada yer alıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

    Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

    Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

    BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?

    Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.

    Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.

        TAKIMLAR

        Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

        Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

        Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

        Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

        İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

        "Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

        Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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        Haberler Spor Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2021/ 22 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri kim?
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