Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2021/ 22 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi yeni sezon için heyecnalı bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi Beşiktaş temsil edecek. Gruplar İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuranın ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri kim, BJK kaçıncı torbada yer alıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.
BEŞİKTAŞ KURAYA KAÇINCI TORBADAN GİRECEK?
Beşiktaş, Play-Off'tan gelen takımların durumuna göre kuraya 3. torbadan girebilir.
Play-Off maçları tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbadan kuraya girme durumu netlik kazanacak.