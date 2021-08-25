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    Abdullah avcı, TSYD Trabzon şubesinin aylık dergisine açıklama yaptı: Şampiyonluk için her şeyi yapacağız

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Formanın kalitesini ve ağırlığını rakibe hissettirmek istiyoruz. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

    Şampiyonluk için her şeyi yapacağız

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı, formanın kalitesini ve ağırlığını rakibe hissettirmeye çalışacaklarını belirterek, "Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

    FUTBOLUN İKİ YÖNÜ DE ÖNEMLİ


    Avcı şu ifadeleri kullandı: Modern futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken savunma güvenliğini alabilmek önemlidir.

    FUTBOL ARTIK BİR ANALİZ OYUNU
    Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü, topun dışarıda olduğu bölümü, santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol.

    HEDEFİMİZ DONİMANT OYUN
    Tabii ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır. Bunun için çaba sarfediyoruz.

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    Haberler Spor Abdullah avcı, TSYD Trabzon şubesinin aylık dergisine açıklama yaptı: Şampiyonluk için her şeyi yapacağız
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