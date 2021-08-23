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    • 23.08.2021 11:27
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    • 23.08.2021 11:27
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    Son dakika transfer haberi: Trabzonspor stoper oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı

    Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna forması giyinen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil’in Trabzon’da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

    Trabzonspor yıldız oyuncuyu renklerine bağladı

    Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna'da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.



    Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil'in Trabzon'da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

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