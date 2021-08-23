Galatasaray'da şok ayrılıklar kapıda! 2 ismin daha adı masada

Limit ve yabancı sayısıyla ilgili sorun yaşadığı için transferde frene basan Galatasaray'da 'temizlik' çalışmaları sürüyor. Yüksek maliyeti nedeniyle kendilerine takım bulmaları istenen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmak için yoğun çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz ayrılıklar da kapıda.
Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Ryan Babel ve DeAndre Yedlin'in de gönderilebileceğini yönetime bildirdi. Sözleşmesinin son senesinde olan Babel 2.5 milyon Euro'luk maliyetiyle yönetimin de başını ağrıtıyor.
Hollandalı yıldıza menajeri aracılığıyla İngiltere ve Hollanda'dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak yapılan maaş tekliflerin 2.5 milyon Euro'nun altında olduğu ve bu nedenle Babel'in ayrılığa soğuk baktığı belirlendi.