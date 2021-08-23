Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.08.2021 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2021 16:19
    ABONE OL

    Galatasaray'da şok ayrılıklar kapıda! 2 ismin daha adı masada

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yabancı sınırı ve takım harcama limitleri kolları bağladı. Çözüm bulmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao ve Feghouli ile yolları ayırmak isterken 2 isim daha ayrılık masaya geldi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da şok ayrılıklar kapıda

    Limit ve yabancı sayısıyla ilgili sorun yaşadığı için transferde frene basan Galatasaray'da 'temizlik' çalışmaları sürüyor. Yüksek maliyeti nedeniyle kendilerine takım bulmaları istenen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmak için yoğun çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz ayrılıklar da kapıda.



    Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim performansından memnun olmadığı Ryan Babel ve DeAndre Yedlin'in de gönderilebileceğini yönetime bildirdi. Sözleşmesinin son senesinde olan Babel 2.5 milyon Euro'luk maliyetiyle yönetimin de başını ağrıtıyor.



    Hollandalı yıldıza menajeri aracılığıyla İngiltere ve Hollanda'dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak yapılan maaş tekliflerin 2.5 milyon Euro'nun altında olduğu ve bu nedenle Babel'in ayrılığa soğuk baktığı belirlendi.



        Terim'in gözden çıkardığı diğer isim olan DeAndre Yedlin ise geçtiğimiz sezon devre arasında Newcastle United'tan transfer edilmişti. Ancak beklentilerin çok altında kalan ABD'li sağ beke kulüp aranmaya başlandı.

        Eğer her iki tarafı da memnun edecek bir teklif masaya gelirse, Yedlin'le de yollar ayrılacak. Bu durumda yeni bir sağ bek transferi de gündeme gelecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’ın yoğun Afganistan diplomasi trafiği
        Haberler Spor Galatasaray'da şok ayrılıklar kapıda! 2 ismin daha adı masada
            SON DAKİKA