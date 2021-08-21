Falcao'nun saniyesi bile zarar!

Yıldız futbolcunun 5 maçta görev yapması halinde ise her sezon 1 kezle sınırlı olmakla beraber 500 bin Euro yani yaklaşık 4.2 milyon lira bonusun sahibi olduğu da iddia ediliyor.

Bu sezon şu ana kadar 3 maçta süre bulan Falcao eğer iddialar doğruysa 2 maçta daha oynarsa 4.2 milyon lirayı cebine indirecek. Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı yıldızın yıllık maliyetinin vergilerle beraber brüt 9 milyon dolar olduğunu söylemişti.