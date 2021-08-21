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    Falcao'nun saniyesi bile zarar!

    Yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen Falcao’nun süre aldığı her maçtan 20 bin dolar kazandığı, 2 maçta daha oynaması durumunda 500 bin Euro bonus alacağı iddia edildi.

    Saniyesi bile zarar!

    Galatasaray'ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek istediği Falcao ile ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre yapılan sözleşmedeki bonus maddesine göre Kolombiyalı forvetin oynadığı her dakika Galatasaray'a pahalıya patlıyor.

    Falcao'nun süre aldığı her maç için 20 bin Euro yani yaklaşık 170 bin lira para kazandığı öne sürülüyor.

    Yıldız futbolcunun 5 maçta görev yapması halinde ise her sezon 1 kezle sınırlı olmakla beraber 500 bin Euro yani yaklaşık 4.2 milyon lira bonusun sahibi olduğu da iddia ediliyor.

    Bu sezon şu ana kadar 3 maçta süre bulan Falcao eğer iddialar doğruysa 2 maçta daha oynarsa 4.2 milyon lirayı cebine indirecek. Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı yıldızın yıllık maliyetinin vergilerle beraber brüt 9 milyon dolar olduğunu söylemişti.
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