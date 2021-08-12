Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Süper Kupa penaltılarla Chelsea’nin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal’i Süper Kupa finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 6-5 yendi ve kupanın sahibi oldu. Chelsea’nin 27. dakikada Ziyech’in golüyle öne geçtiği maçta Villarreal, 73’te Moreno ile eşitliği sağladı ve karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Seri penaltı atışları neticesinde Villarreal’i mağlup eden Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Süper Kupa’yı da kazanan takım oldu.

    Süper Kupa penaltılarla Chelsea’nin

    Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal'i Süper Kupa finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 6-5 yendi ve kupanın sahibi oldu. Chelsea'nin 27. dakikada Ziyech'in golüyle öne geçtiği maçta Villarreal, 73'te Moreno ile eşitliği sağladı ve karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Seri penaltı atışları neticesinde Villarreal'i mağlup eden Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Süper Kupa'yı da kazanan takım oldu.

    KAYSERİ GAVRANOVİC'İ BİTİRDİ
    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile prensip anlaşmasına vardı. Gavranovic, D.Zagreb formasıyla 2020-2021 27 maçta 17 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

    ONLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ KAZANACAĞIZ
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Molde karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ama turu geçecek güçlerinin olduğunu da söyledi. Ağaoğlu, "Her alanda onlardan daha güçlüyüz. İnşallah aksilik olmaz. Turu atlarız geliriz. İlk maçta oldukça iyiydik. Oynanan oyunu beğendim. Defansta daha dikkatli olmalıyız" dedi.

        25 YIL SONRA BİR İLK
        Trabzon bu akşam Avrupa'da 137. sınavını verecek. Bordo- Mavililer 136 maçta 50 galibiyet, 35 beraberlik aldı, 51 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Fırtına ayrıca 25 yıl aradan sonra Norveç'te Avrupa maçına çıkacak.

        COSTA MİNERO'YA GİDİYOR
        Adı Beşiktaş ile de anılan dünyaca ünlü forvet Diego Costa, Brezilya'nınAtletico Minero takımı ile anlaştı. Costa'nın Minero ile kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Diego Costa ocak ayından beri kulüpsüzdü.

        BİRLİKTE ÇOK EĞLENECEĞİZ
        Barcelona'ya veda eden Lionel Messi, Fransız devi Paris Saint Germain'e imza attı. Arjantinli yıldız, "Paris'e gelir gelmez çok mutlu oldum. Çok motiveyim, çok heyecanlıyım. Her şey çok hızlı gelişti ama çok keyif alıyorum. Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra birçok yıldız oyuncuyla birlikte oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Çok eğleneceğiz. Tüm bunların tadını çıkarıyor olmak güzel" ifadelerini kullandı.

            KOLASINAC BEKLENİYOR
            Fenerbahçe Arsenal'in Boşnak yıldızı Sead Kolasinac ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Lacivertyi Yönetim, transfer için acele etmeyecek. Bosna Hersekli oyuncunun boşa çıkması sonrasında ise tecrübeli oyuncu ile masaya oturulacak.

            YILDIZLARI KALDIRILDI!
            Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin armasındaki yıldız haklarını kullanmamak için yaptığı başvurunun üzerine sarı-lacivertlilerin yıldızlarını internet sitesinden kaldırdı. Fenerbahçe Kulübü, TFF ile yapılan resmi yazışmaları yayınladı.

            OZAN TUFAN TEKLİFLERİ BEKLİYOR
            Vitor Pereira tarafından kadroda şans verilmeyen Ozan Tufan, Avrupa'dan gelecek tekliflere odaklandı. Milli oyuncunun ilk tercihinin Premier Lig olduğu öğrenildi.

                BAKAMBU KANARYA'YA SICAK BAKIYOR
                Fenerbahçe bir dönem Bursaspor forması giyen Kongolu golcü Cedric Bakambu'yu listesine aldı. 30 yaşındaki yıldız golcünün de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Bakambu'nun BJ Guoan ile sözleşmesi 2021'in Aralık ayında sona eriyor. Sarı-lacivertliler tecrübeli golcüyü uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor.

                17 YAŞINDAKİ EMRE BARCELONA YOLUNDA!
                Henüz 15 yaşında Kayserispor formasıyla Süper Lig'de boy göstermeye başlayan Emre Demir, Barcelona yolunda. Katalan kulübü 17 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yaptı. Barcelona'nın 2 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi. Öte yandan Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı İsviçreli forvet Mario Gavranovic, dün özel uçakla kente geldi. Gavranovic bugün sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

                ALPEREN ŞENGÜN'DEN 21 SAYI VE 8 RİBAUND
                NBA ekibi Houston Rockets'ın 1. tur 16. sıradan seçtiği milli basketbolcu Alperen Şengün, Yaz Ligi'nde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada 25 dakika süre aldı. Genç yıldız 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile sahanın yıldızı oldu.

                    VICTOR NELSSON RESMEN ASLAN
                    Galatasaray Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u resmen kadrosuna kattı. Sarı- Kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcu için Kopenhag kulübüne 5 yılda 7 milyon Euro ödeneceğini açıkladı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Nelsson, "Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Ankara Altındağ’da büyük provokasyon!
                    Haberler Spor Süper Kupa penaltılarla Chelsea’nin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
                        SON DAKİKA