Süper Kupa penaltılarla Chelsea’nin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BİRLİKTE ÇOK EĞLENECEĞİZ

Barcelona'ya veda eden Lionel Messi, Fransız devi Paris Saint Germain'e imza attı. Arjantinli yıldız, "Paris'e gelir gelmez çok mutlu oldum. Çok motiveyim, çok heyecanlıyım. Her şey çok hızlı gelişti ama çok keyif alıyorum. Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra birçok yıldız oyuncuyla birlikte oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Çok eğleneceğiz. Tüm bunların tadını çıkarıyor olmak güzel" ifadelerini kullandı.