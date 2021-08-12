Süper Kupa penaltılarla Chelsea’nin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal'i Süper Kupa finalinde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 6-5 yendi ve kupanın sahibi oldu. Chelsea'nin 27. dakikada Ziyech'in golüyle öne geçtiği maçta Villarreal, 73'te Moreno ile eşitliği sağladı ve karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Seri penaltı atışları neticesinde Villarreal'i mağlup eden Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Süper Kupa'yı da kazanan takım oldu.
KAYSERİ GAVRANOVİC'İ BİTİRDİ
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile prensip anlaşmasına vardı. Gavranovic, D.Zagreb formasıyla 2020-2021 27 maçta 17 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
ONLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ KAZANACAĞIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Molde karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ama turu geçecek güçlerinin olduğunu da söyledi. Ağaoğlu, "Her alanda onlardan daha güçlüyüz. İnşallah aksilik olmaz. Turu atlarız geliriz. İlk maçta oldukça iyiydik. Oynanan oyunu beğendim. Defansta daha dikkatli olmalıyız" dedi.