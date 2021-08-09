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    Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız bugün İstanbul’da olacak: Alex Teixeira geliyor

    Son şampiyon Beşiktaş kadrosuna Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı katmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki orta saha bugün İstanbul'a gelecek... Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

    Alex Teixeira geliyor

    Son şampiyon Beşiktaş kadrosuna Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı katmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki orta saha bugün İstanbul'a gelecek... Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

    Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek. Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

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