Menajeri açıkladı: Alex Teixeira Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş anlaşma sağladığı Alex Teixeira'yı kadrosuna katmak üzereyken oyuncunun menajeri transferini duyurdu. Junior Mendoza, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullandı. Mendoza, paylaşımında "Az sonra ve bizi izlemeye devam edin" de derken, görselin altına Kartal ve Türk bayrağı resimleri kullanıldı.
JOSEF: KİM MUTLU, ALEX TEİXEİRA: BEN
Instagram'dan paylaşım yapan Josef, "Kim mutlu elini kaldırsın" sorusunu sordu. Teixeira mesaja bıraktığı emoji ile "Ben" yanıtını verdi. Josef de, "Biliyorum" dedi.
JOSEF: KİM MUTLU, ALEX TEİXEİRA: BEN
Instagram'dan paylaşım yapan Josef, "Kim mutlu elini kaldırsın" sorusunu sordu. Teixeira mesaja bıraktığı emoji ile "Ben" yanıtını verdi. Josef de, "Biliyorum" dedi.