Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı Adana Demirspor Beşiktaş şifresiz mi?

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

MAÇLA İLGİLİ NOTLAR

Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi olan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'ndayken Gold Cup'ta ABD karşısında 19 Temmuz'da sakatlanmıştı.

Bir diğer tarafta ise Welinton, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında adale sakatlığı geçirmişti. İki futbolcunun, yeni sezon öncesinde durumları belirsizliğini koruyordu. Özellikle Larin ve Welinton'un, sezonun ilk haftalarına yetişmeme ihtimali bulunuyordu. Ancak sağlık ekibinden gelen son bilgi, Siyah-Beyazlı ekibi sevindirdi. İki yıldız, özel program dahilinde bir süredir çalışıyordu.