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    • 06.08.2021 15:47
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    Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı Adana Demirspor Beşiktaş şifresiz mi?

    Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Sezon öncesi son hazırlık maçlarından birisi olan Adana Demirspor Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler, canlı yayın bilgileri hakkında bilgi almak istiyor. Son şampiyon Beşiktaş ile Süper Lig’e yıllar sonra yeniden yükselen Adana Demirspor arasındaki mücadele merakla bekleniyor. İşte; Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda sorusunun cevabı!

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

    Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapan takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Son şampiyon Beşiktaş bu akşam hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Peki; Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bu akşam) saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

    Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

    Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

    MAÇLA İLGİLİ NOTLAR

    Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi olan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'ndayken Gold Cup'ta ABD karşısında 19 Temmuz'da sakatlanmıştı.

    Bir diğer tarafta ise Welinton, Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında adale sakatlığı geçirmişti. İki futbolcunun, yeni sezon öncesinde durumları belirsizliğini koruyordu. Özellikle Larin ve Welinton'un, sezonun ilk haftalarına yetişmeme ihtimali bulunuyordu. Ancak sağlık ekibinden gelen son bilgi, Siyah-Beyazlı ekibi sevindirdi. İki yıldız, özel program dahilinde bir süredir çalışıyordu.

        Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, durumlarının iyiye gittiği ve beklenden daha erken dönebilecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu anlamda hem Larin hem de Wellinton, sezonun ilk haftasında Rize maçında forma giyebilecek.

        Sezon öncesinde transfer bombalarını üst üste patlatan Adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Arijanet Muric, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kattı. 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana ekibi, sezonu üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor.
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