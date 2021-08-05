Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan konusunda Galatasaray'ın başvurunu reddetmesinin yankıları sürüyor. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir çok sert açıklamalar yaptı. Epözdemir, "Resmi sitede karar oy çokluğuyla görünüyor. Oy çokluğunu acele bir şekilde oy birliğine çeviren bir kurul var. Bu kurulun aldığı karar sağlıklı olabilir mi?" Bize bu kumpası kim kuruyor? Oyuncuyla ilgili bu tasarruf hukuka aykırıdır. PDFK ve Tahkim Kurulu üyelerinin istifasını talep ediyoruz. Bu üyeler hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa şikayetçi olacağız" dedi.