Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor.... Avrupa’da 3 ekibimiz çok kritik sınavlar verecek

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Avrupa'da büyük bir çöküş yaşayan Türk futbolu bu akşam 3 kritik sınav birden verecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray saat 21.00'de İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırlayacak. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Mücadeleyi Spor Smart yayınlayacak.

Bu sezon ilk kez organize edilen Konferans Ligi'ne katılan Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'yi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk edecek. 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak zorlu maçta Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Saat 20.00'de ise Sivasspor Gürcüistan deplasmanında Dinamo Batum'un karşısına çıkacak. TRT Spor'dan NAKLEN yayınlanacak karşılaşmayı Peljto yönetecek.

ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye şu an UEFA sıralamasında 18.'liğe kadar gerilemiş durumda. Eğer bu akşam da Avrupa'da istediğimiz sonuçlar gelmezse Yunanistan ve Norveç'e de geçilme tehlikemiz var.