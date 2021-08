Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Tek hedefimiz önce St. Johnstone sonra da Randers'ı geçerek gruplara kalmak. St. Johnstone için elimizde ne bilgi varsa topladık. Mücadeleci bir takım. Kolay maç olmayacak" dedi. Terim transferlerle ilgili olarak, "Bir değişim yaşıyoruz. Galatasaray'dan artık her gün, her saat, her dakika transferle ilgili bir şey bekleyebilirsiniz. Bunun için çalışıyoruz. Morutan'ı beğeniyoruz ancak ekonomik durumu ortada. Ayrıca bazı mevkilerin daha aciliyeti var" ifadesini kullandı. Başarılı hoca, "Artık formayı giyenin bir daha bırakmadığı, bırakanın da kolay kolay alamadığı bir takım olmak istiyoruz. Kafamda 1-2 bölgede kararsızlık olduğu için bu kez 11'e paylaşmayacağız" diye konuştu.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Yeni transferlerden Berkan Kutlu dün basının önüne çıktı. Genç yıldız "Hayallerim gerçek oldu. Elimden gelenin en iyisini sahada ortaya koyacağım. Forma giymek için hazırım" dedi.