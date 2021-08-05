Bruma Kasımpaşa’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı'nın forması giydi.
ALİ AKMAN NEC NİJMEGEN'DE
Hollanda 1. Ligi ekibi NEC Nijmegen, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı kiraladı. Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
3 YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHADA
Galatasaray'ın yeni transferleri görücüye çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre önce kadrosuna kattığı Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu bu akşam St. Johnstone önünde ilk 11'de forma giyecek. Cicaldau ise UEFA'nın statüsü gereği ön eleme maçlarında görev yapamayacak.