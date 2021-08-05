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    Bruma Kasımpaşa’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı'nın forması giydi.

    Bruma Kasımpaşa’da

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı'nın forması giydi.

    ALİ AKMAN NEC NİJMEGEN'DE
    Hollanda     1. Ligi ekibi NEC Nijmegen, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı kiraladı. Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

    3 YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHADA
    Galatasaray    'ın yeni transferleri görücüye çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre önce kadrosuna kattığı Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu bu akşam St. Johnstone önünde ilk 11'de forma giyecek. Cicaldau ise UEFA'nın statüsü gereği ön eleme maçlarında görev yapamayacak.

        ETKİLEŞİMDE DEVLERİ SOLLADI
        G.Saray temmuz ayında dünya üzerinde sosyal medyada en çok etkileşim alan 3. kulüp oldu. Zirvede Barcelona yer alırken, Fenerbahçe de 4. oldu.

        TAYLAN GERİ DÖNÜYOR
        Sakatlığı geçen Taylan Antalyalı bu akşam geri dönüyor. Yıldız futbolcu, St. Johnstone önünde tam olarak hazır olmasa da 11'deki yerini alacak.

        RİZE İLE ANLAŞMA TAMAM
        G.Saray Rize ile arasındaki Oğulcan krizini çözdü. Karadeniz ekibine Ali Yavuz ve Emre Taşdemir bonservisiyle, Yunus ise kiralık verilecek.

            JİMMY DURMAZ RESMEN AYRILDI
            Fatih Terim'in takımda düşünmediği Jimmy Durmaz geçen sezon kiralık olarak oynadığı Karagümrük'e geri döndü. Tecrübeli futbolcu bonservisiyle beraber Karagümrük'e gitti.

            FRANSIZLAR ONUN PEŞİNDE
            Cyle             Larin için Fransa'nın köklü kulüpleri Marsilya, Bordeux ve Rennes'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladıkları belirtildi. Larin'i satmak isteyen Siyah-Beyazlılar 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

            BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
            Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. İdmanda istasyon koşuları ve stretching çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı. Hazırlıklar bugün de sürecek.

                YENİ KAPTAN LUİZ GUSTAVO
                Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçına Luiz Gustavo kaptan olarak çıktı. Brezilyalı futbolcu gelecek sezon için takımın birinci kaptanı olarak belirlendi.

                DJANİNY BELİRSİZLİĞİ
                Fırtına'nın golcü oyuncusu Djaniny dün akşam yapılan idmana tedbir amaçlı katılmadı. Sakat olan Abdülkadir Ömür ve Koita da idmanda yer almadı.

                CAULKER DATOPUN AĞZINDA
                Fener'de Vitor Pereira yeni transferlerden Steven Caulker'ın da kadro dışı kalmasını istedi. Ancak yönetim bu karar için Pereira'dan biraz daha düşünmesini istedi. Portekizli hoca, İngiliz stoperi 11'de düşünmüyor.

                    CANER&SİNAN GÜMÜŞ KADRO DIŞI!
                    Teknik direktör Pereira'dan iki şok karar geldi. Portekizli hoca ilk döneminde büyük sorunlar yaşadığı Caner Erkin'i kadro dışı bıraktı. Aynı şekilde Sinan Gümüş'ün de kadro dışı bırakıldığı açıklandı. İki futbolcu artık takımdan ayrı olarak çalışacak.

                    ZOR MAÇ OLACAK AMA AMA BAŞARIRIZ
                    Sivasspor'un                     hocası Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynanacak Dinamo Batumi maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu... Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor maç olsa da bunun üstesinden geleceğiz. Eksiklerimizi aratmayacak arkadaşlara sahibiz. Gürcistan çok sevdiğimiz dost bir komşu ülke. Hak edenin kazanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Rıza hoca, "Dediğim gibi zor maç olacak. ilk maçta turun biteceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
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