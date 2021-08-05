Bruma Kasımpaşa’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ZOR MAÇ OLACAK AMA AMA BAŞARIRIZ

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynanacak Dinamo Batumi maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu... Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor maç olsa da bunun üstesinden geleceğiz. Eksiklerimizi aratmayacak arkadaşlara sahibiz. Gürcistan çok sevdiğimiz dost bir komşu ülke. Hak edenin kazanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Rıza hoca, "Dediğim gibi zor maç olacak. ilk maçta turun biteceğini düşünmüyorum" diye konuştu.