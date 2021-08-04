2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Taha Akgül çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kanadalı Amarveer Dhesi ile karşılaşan Taha Akgül, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde geçti.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi rakibini 5-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

KARATEDE İLK MADALYA İÇİN MAÇA ÇIKACAK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.

Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı. Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı.

Bir üst turda Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.

Dilara Bozan, TSİ 13.30'da bronz madalya maçında Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.

TÜRK MİLLİ TAKIMI DİSKALİFİYE EDİLDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türk Milli Takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye edilerek finale kalamadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride yarıştı.

Yarışı 39 saniyede bitiren milliler, bu sezonki en iyi derecelerine imza atmasına rağmen serisinde sonuncu oldu. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Aynı seride 38.10'luk derece yapan ve 6. olan ABD de elenerek büyük bir sürpriz yaşattı.

ÜÇ ADIM ATLAMADA NECATİ ER 6. OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde üç adım atlama finalinde yarışan milli atlet Necati Er, 6'ncı oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.

Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6. tamamladı.

Bu branşta Portekizli Pedro Pichardo, 17.98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Çinli Yaming Zhu, 17.57 ile gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise 17.47'lik atlayışıyla bronz madalya aldı.

Zango, bu başarısıyla ülkesine tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu.