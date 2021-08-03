Giresun çok dikkatli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, hayal kırıklığı yaşamamak için çalışmalarını çok dikkatli sürdürdüklerini söyledi. Karaahmet, "Taraftarlarımız bize güvensin" dedi.
ADANUR'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına destek verilmesi için Bursa'nın kent dinamiklerine birlik çağrısında bulundu. Adanur, "Bursaspor'umuzu aydınlık yarınlara kavuşturalım" diye konuştu.
ROSİER VE CYLE LARİN TAKIMA KATILDI
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde oynanan turnuva müsabakalarıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Fransız futbolcu Valentin Rosier, yeni sezon öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı. Rosier'in yanı sıra Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin de antrenmanda yer aldı. Larin takımdan ayrı bir şekilde düz koşu gerçekleştrdi.