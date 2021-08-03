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    Giresun çok dikkatli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, hayal kırıklığı yaşamamak için çalışmalarını çok dikkatli sürdürdüklerini söyledi. Karaahmet, "Taraftarlarımız bize güvensin" dedi.

    Giresun çok dikkatli

    Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, hayal kırıklığı yaşamamak için çalışmalarını çok dikkatli sürdürdüklerini söyledi. Karaahmet, "Taraftarlarımız bize güvensin" dedi.

    ADANUR'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
    Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına destek verilmesi için Bursa'nın kent dinamiklerine birlik çağrısında bulundu. Adanur, "Bursaspor'umuzu aydınlık yarınlara kavuşturalım" diye konuştu.

    ROSİER VE CYLE LARİN TAKIMA KATILDI
    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, yarı sahada 3 takım halinde oynanan turnuva müsabakalarıyla tamamlandı. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Fransız futbolcu Valentin Rosier, yeni sezon öncesi takımla ilk antrenmanına çıktı. Rosier'in yanı sıra Kanada Milli Takımı'ndan dönen Cyle Larin de antrenmanda yer aldı. Larin takımdan ayrı bir şekilde düz koşu gerçekleştrdi.

        HATAYSPOR'UN HEDEFİ THİAM
        F.Bahçe'de Pereira tarafından istenmeyen adam ilan edilen Mame Thiam için Hatayspor ısrarını sürdürüyor... Güney ekibi, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncuyu renklerine katmak için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacak. Mame Thiam'ın da Hatay'da oynamak istediği öğrenildi...

        KALU İÇİN RANDEVUYU ALDI
        Kanarya dört koldan transfer için bastırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı- Lacivertliler'de Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için flaş bir gelişme yaşandı. Fransa medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux yönetimiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için anlaştı. 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu kariyerinde 173 maça çıkarken 26 gol ve 31 asist üretti. 2018 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        ÇAĞATAY KURUKALIP AN MESELESİ!
        F.Bahçe transferde genç isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Kanarya, uzun zamandır takip ettiği sol bek Çağatay Kurukalıp transferini bitirme aşamasına geldi. Bilindiği gibi 21 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi Temmuz ayında sona erdi.

            MİHA ZAJC'IN ÜZERİNE TİTRİYOR
            F.Bahçe'nin yıldızı Zajc, hazırlık maçlarındaki performansıyla Vitor Pereira'nın gözüne girdi. Portekizli hoca idmanlarda adeta onun üzerine titriyor.

            RENNES DOĞAN İÇİN 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
            Kayserispor'un             genç kalecisi Doğan Alemdar, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fransız ekibi Rennes'in Kayserispor'a 3 milyon Euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay teklif etti. Sarı-Kırmızılılar 18 yaşındaki kaleci ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

            HATAYSPOR SOL BEK ADEKUGBE'Yİ KAPTI
            Hatayspor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Samuel Ayomide Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı... Hatayspor, Kanada Milli Takımı oyuncusu sol bek Sam Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Bordo-Beyazlı ekip, başarılı oyuncuya imza attırdı.

                DİNAMO BATUM ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM
                Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konferans Ligi ön elemesinde oynayacakları maç öncesi uyarılarda bulundu. Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'un liginde lider olduğunu dile getiren Çalımbay, "Çok tehlikeli bir takım. Hem hücumları hem orta sahası gerçekten iyi, golü düşünen bir takım" dedi.

                ÜLKE FUTBOLUNUN TEMEL DİREĞİ
                Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından Trabzonspor'umuz, kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, 'Devrimin Takımı' unvanına sahip oldu" dedi. Başkan Ağaoğlu, "Kulübümüz her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu. Kıymetli Trabzonspor ailesi, Trabzonspor'umuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır" dedi.

                TRONDSEN MOLDE'Yİ ANLATTI
                Trabzon'un Norveçli oyuncusu Trondsen'den Molde ile ilgili bilgi alındı... Norveçli oyuncunun, ülkesinin takımı Molde hakkında bilgilerini teknik ekibe aktardığı ifade edildi.

                    FODE KOİTA BELiRSiZLiĞi
                    Molde maçı öncesi Trabzonspor'da hafif sakatlığı bulunan Koita'nın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

                    UEFA KADROSUNA 6 İSİM ALINMADI
                    Galatasaray                     Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki St. Johnston maçları öncesi kadrosunu UEFA'ya gönderdi. Yeni transfer Cicaldau statü gereği kadroda yer almadı. Ayrıca Emre Akbaba, Fatih, Jimmy, Ozornwafor ve Oğulcan'ın ismi UEFA'ya gönderilmedi.

                    ALİOU DİENG İÇİN 5 MILYON EURO
                    Mısır basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın El Ahli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Aliou Dieng için 5 millyon Euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. El Ahli'nin ise Malili futbolcu için 5 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu ve Galatasaray'ın talebini geri çevirdiği belirtildi.

                        NİĞDE ANADOLU İLE ANLAŞMA ÇOK YAKIN!
                        G.Saray pilot takım arayışlarında son noktaya geldi. Niğde Anadoluspor yöneticisi Barış Orgunbilge, "Görüşmeler olumlu ilerliyor, anlaşmaya çok yakınız" dedi.

                        EŞREF APAK 76.76 MT. İLE FİNALE YÜKSELDİ
                        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, bir diğer sporcumuz Özkan Baltacı ise elendi... Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref, adını finale yazdırdı... Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'de bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

                        MADALYA SAYIMIZ 96'YA YÜKSELDİ!
                        Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'de bronz madalya almasıyla Türk sporcuların toplam olimpiyat madalyası sayısı 96 oldu. Güreş branşının olimpiyatlardaki toplam madalya sayısı 65'e çıktı. Türkiye, kadın boksunda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi. İki boksör yarı finali gördü.

                            KÜBALI GÜREŞÇİ NUNEZ ADINI TARİHE YAZDIRDI
                            Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu. Finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek altına uzanan Lopez, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'dan sonra üst üste 4. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.



                            MİNDERDE ÇİFTE BRONZ
                            Olimpiyat                             Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 yenerek bronz madalya kazandı. Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı. Yasemin Adar ise kadınlar 76 kilo mücadelesinde Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalya aldı. Yasemin, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu oldu.

                            CENK İLDEM MİLOV'A KAYBETTİ!
                            MİLLİ güreşçi Cenk İldem son 16 turunda Bulgar Kiril Milov'a yenilerek final şansını yitirdi. 2. devrede bir sayı bulan milli sporcu, rakibinin savunması karşısında zorlandı ve mücadeleyi 3-1 yitirdi.
                                'Global Call Help Turkey' maskesi düştü
                                Haberler Spor Giresun çok dikkatli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)