Giresun çok dikkatli (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ÜLKE FUTBOLUNUN TEMEL DİREĞİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 54. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından Trabzonspor'umuz, kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, 'Devrimin Takımı' unvanına sahip oldu" dedi. Başkan Ağaoğlu, "Kulübümüz her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu. Kıymetli Trabzonspor ailesi, Trabzonspor'umuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır" dedi.