Trabzonspor'da Dovbyk için Ukrayna seferi

TRABZONSPOR Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için ilk adımı atıyor... Bordo-Mavili kulübün transfer sürecinde yer alan etkin isimlerin gelecek hafta Ukrayna'ya giderek Dnipro kulübü yetkilileriyle bu transfer için resmi temasta bulunacağı ve hazırlanan resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede futbolcunun kulüplerin anlaşması durumunda Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak baktığı da ifade edildi.

RAKAMI DÜŞÜRECEK

Bu arada Dinipro kulübünün yapılan ilk görüşmede talep ettiği rakam da büyük oranda netleşti. Ukrayna ekibinin 6 milyon 500 bin dolar bonservis talep ettiği ortaya çıktı. Fırtına bu rakamı düşürmeye çalışacak.

POTANSİYELİ OLDUKÇA YÜKSEK

Trabzonspor'un ilgilendiği Artem Dovbyk, 24 yaşında ve potansiyeli bir hayli yüksek bir oyuncu. Son vuruşları da oldukça dikkat çekici.



MOLDE MAÇINA ALMAN HAKEM

Molde maçını Alman Harm Osmers yönetecek... Trabzonspor, Konferans Ligi ilk maçını 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak.

DORUKHAN SAHAYA İNDİ

Trabzon'un yeni transferi Dorukhan Toköz, Bordo- Mavili takımla ilk idmanına dün çıktı. Yıldız futbolcu takımdan ayrı çalışma yaparken, teknik direktör Abdullah Avcı Dorukhan ile yakından ilgilendi.