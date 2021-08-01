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    Trabzonspor'da Dovbyk için Ukrayna seferi

    Trabzon, 24 yaşındaki yıldız golcü için Ukrayna’ya hareket edeeck. Fırtına 6.5 milyon dolar isteyen Dnipro’nun inadını kırmak için mesai harcayacak. İşte detaylar...

    Dovbyk için ukrayna seferi

    TRABZONSPOR Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için ilk adımı atıyor... Bordo-Mavili kulübün transfer sürecinde yer alan etkin isimlerin gelecek hafta Ukrayna'ya giderek Dnipro kulübü yetkilileriyle bu transfer için resmi temasta bulunacağı ve hazırlanan resmi teklifi ileteceği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede futbolcunun kulüplerin anlaşması durumunda Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak baktığı da ifade edildi.

    RAKAMI DÜŞÜRECEK
    Bu arada Dinipro kulübünün yapılan ilk görüşmede talep ettiği rakam da büyük oranda netleşti. Ukrayna ekibinin 6 milyon 500 bin dolar bonservis talep ettiği ortaya çıktı. Fırtına bu rakamı düşürmeye çalışacak.

    POTANSİYELİ OLDUKÇA YÜKSEK
    Trabzonspor'un ilgilendiği Artem Dovbyk, 24 yaşında ve potansiyeli bir hayli yüksek bir oyuncu. Son vuruşları da oldukça dikkat çekici.


    MOLDE MAÇINA ALMAN HAKEM
    Molde maçını Alman Harm Osmers yönetecek... Trabzonspor, Konferans Ligi ilk maçını 5 Ağustos'ta sahasında oynayacak.

    DORUKHAN SAHAYA İNDİ
    Trabzon'un yeni transferi Dorukhan Toköz, Bordo- Mavili takımla ilk idmanına dün çıktı. Yıldız futbolcu takımdan ayrı çalışma yaparken, teknik direktör Abdullah Avcı Dorukhan ile yakından ilgilendi.

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