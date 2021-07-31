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    Trabzonspor'da forvet arayışı! Artem Dovbyk bir adım önde

    Trabzonspor forvet arayışlarını sürdürürken Artem Dovbyk diğer adayların bir adım önüne geçti. Trabzonspor, Ukraynalı golcü için resmi girişimlere başlıyor. Dnipro’nun yıldızı diğer adaylara göre bir adım önde...

    Artem Dovbyk bir adım önde

    Trabzonspor forvet arayışlarını sürdürürken Artem Dovbyk diğer adayların bir adım önüne geçti. Ukraynalı golcü için Trabzonspor yönetim kurulunun, resmi teklifi hazırladığı ve kulüp yetkilileriyle bu teklifin kısa süre içerisinde gönderileceği öğrenildi. Bordo-Mavililer'in bir süredir görüşme halinde olduğu Sörloth, Cornelius, Willian Jose ve Michy Batshuayi için temasları sürdürdüğü öğrenilirken, Ukraynalı Artem Dovbyk bu oyuncuların önüne geçti. Ukrayna Ligi'nin güçlü takımlarından Shatkar Donetks'in de istediği oyuncu için Trabzonspor'un uzun taksitler içeren resmi bir teklifi hazırladığı ifade edildi. Ukraynalı golcünün transferi birkaç gün içinde netleşecek...

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    Haberler Spor Trabzonspor'da forvet arayışı! Artem Dovbyk bir adım önde