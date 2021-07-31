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    Galatasaray'a Romanya’dan Morutan müjdesi

    Steaua Bükreş'in sahibi Becali, “Avrupa’dan elendikten sonra Morutan’ı satacağım... Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz” diye konuştu. İşte Galatasaraylıların merak ettiği tüm detaylar...

    Romanya’dan Morutan müjdesi

    Steaua Bükreş formasını giyen Olimpiu Morutan'ın transferi için büyük uğraş veren Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Rumen kulübünün sahibi Gigi Becali dün Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı.



    Becali, "Avrupa'dan elendikten sonra Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz" diyerek genç yıldızın Galatasaray'a transferine onay verdiklerini duyurdu.



    Rumen basını da artık anlaşmanın sağlanmasını "an meselesi" olarak duyuruyor. Gazete ve internet sitelerindeki haberlere göre Galatasaray ve Steaua Bükreş 8-10 milyon Euro arasında bir anlaşma sağlanacak.

        Türkiye'nin kederi bizim kederimiz
        Haberler Spor Galatasaray'a Romanya’dan Morutan müjdesi