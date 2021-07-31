Galatasaray'a Romanya’dan Morutan müjdesi

Steaua Bükreş formasını giyen Olimpiu Morutan'ın transferi için büyük uğraş veren Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Rumen kulübünün sahibi Gigi Becali dün Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı.
Becali, "Avrupa'dan elendikten sonra Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz" diyerek genç yıldızın Galatasaray'a transferine onay verdiklerini duyurdu.
Rumen basını da artık anlaşmanın sağlanmasını "an meselesi" olarak duyuruyor. Gazete ve internet sitelerindeki haberlere göre Galatasaray ve Steaua Bükreş 8-10 milyon Euro arasında bir anlaşma sağlanacak.