Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.07.2021 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 12:15
    ABONE OL

    Trabzonspor'da forvete Willian Jose! İş imzaya kaldı

    Bu sezon kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres gibi isimlerle güçlendiren Trabzonspor, forvet bölgesi için Willian Jose transferini bitirme noktasına geldi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Trabzonspor'da forvete Jose! İş imzaya kaldı

    Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo-Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi.

    Habere göre, İspanyol ekibi Real Sociedad, Willian Jose için 8 milyon euro istiyor. Trabzonspor, bu rakamı 5-6 milyon Auro seviyelerine çekip taksitle ödemeyi talep etti. Trabzonspor, Willian Jose transferi için şu anda favori konumda.

    Geçen sezonun ikinci yarısını Wolverhampton'da kiralık geçiren Willian Jose'nin kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sambacı yıldız, geçen sezon 39 maça çıkarken 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

        Trabzonspor ile ilgili İspanya'dan bu iddialar ortaya atılırken forvet konusunda başka adaylarla da görüşmeler sürüyor. Bordo-Mavililer, Alexander Sörloth ile ilgili ümidini kesmiş değil. Andreas Cornelius istediği ücret konusunda yüksekten uçuyor! Willian Jose'nin dışında transferi en yakın isim Artem Dovbyk gözüküyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ByLock'un sahibi tutuklandı
        Haberler Spor Trabzonspor'da forvete Willian Jose! İş imzaya kaldı