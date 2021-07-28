Trabzonspor'da forvete Willian Jose! İş imzaya kaldı

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo-Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi.