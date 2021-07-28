Trabzonspor'da forvete Willian Jose! İş imzaya kaldı

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor için İspanya'dan flaş bir iddia. Bordo-Mavililer'in Brezilyalı yıldız golcünün transferi için en güçlü aday olduğu belirtildi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, Jose ile ilgili haberinde önemli detaylara yer verdi.
Habere göre, İspanyol ekibi Real Sociedad, Willian Jose için 8 milyon euro istiyor. Trabzonspor, bu rakamı 5-6 milyon Auro seviyelerine çekip taksitle ödemeyi talep etti. Trabzonspor, Willian Jose transferi için şu anda favori konumda.
Geçen sezonun ikinci yarısını Wolverhampton'da kiralık geçiren Willian Jose'nin kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sambacı yıldız, geçen sezon 39 maça çıkarken 7 gol attı ve 2 asist yaptı.