Galatasaray'da 40 milyon TL'lik hayalet! Ne oynuyor ne de gidiyor...

Galatasaray'ın 2017-18 ve 2018-19 şampiyonluklarında çok büyük bir pay sahibi olan Sofiane Feghouli uzun zamandır ortalıklarda gözükmüyor. Cezayirli yıldız düşen performansı nedeniyle Fatih Terim tarafından, yüksek maliyeti yüzünden de yönetim tarafından gözden çıkarılmış durumda.
Geçtiğimiz sezon pandeminin başlarında Belhanda ile birlikte yönetimin maaş düşürme teklifini geri çeviren hatta alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet eden Feghouli son dönemlerde adeta bir hayaleti andırıyor.
Öyle ki 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın son 7 resmi maçında 29 dakika forma giyebilirken, son 27 maçta ise sadece 2 kez ilk 11'de görev yapabildi. Orta alandaki birçok eksiğe rağmen PSV maçının son bölümünde oyuna giren Feghouli bu akşamki rövanşta da kulübede oturacak.