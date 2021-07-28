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    • 28.07.2021 11:07
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    Galatasaray'da 40 milyon TL'lik hayalet! Ne oynuyor ne de gidiyor...

    4 sezondur Galatasaray forması giyen ancak özellikle son 2 sezondaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Sofaine Feghouli, Fatih terim ve yönetim tarafından yüksek maliyeti ve performansı nedeniyle gözden çıkarıldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray'da 40 milyon TL'lik hayalet

    Galatasaray'ın 2017-18 ve 2018-19 şampiyonluklarında çok büyük bir pay sahibi olan Sofiane Feghouli uzun zamandır ortalıklarda gözükmüyor. Cezayirli yıldız düşen performansı nedeniyle Fatih Terim tarafından, yüksek maliyeti yüzünden de yönetim tarafından gözden çıkarılmış durumda.



    Geçtiğimiz sezon pandeminin başlarında Belhanda ile birlikte yönetimin maaş düşürme teklifini geri çeviren hatta alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet eden Feghouli son dönemlerde adeta bir hayaleti andırıyor.



    Öyle ki 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın son 7 resmi maçında 29 dakika forma giyebilirken, son 27 maçta ise sadece 2 kez ilk 11'de görev yapabildi. Orta alandaki birçok eksiğe rağmen PSV maçının son bölümünde oyuna giren Feghouli bu akşamki rövanşta da kulübede oturacak.



        Üstelik yıldız futbolcu bonuslarla beraber 4 milyon Euro'yu yani yaklaşık 40 milyon lirayı bulan maaşıyla şu anda Radamel Falcao'dan sonra takımın en fazla kazanan ismi durumunda.



        Geçtiğimiz günlerde Başkan Burak Elmas, Feghouli ile yüz yüze bir görüşme yaparak yeni sezon planlamasında olmadığını söylemiş ve kendisinden takım bulmasını istemişti. Ancak tecrübeli futbolcu aldığı yüksek maaşı bırakmamak için bu fikre olumsuz yaklaştı ve sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını iletti.



        Sarı-Kırmızılı yönetim vergilerle birlikte kulübe yıllık 60 milyon liraya yakın mali yükü olan Sofiane Feghouli'den nasıl kurtulacağını kara kara düşünüyor.

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