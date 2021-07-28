Galatasaray'da 40 milyon TL'lik hayalet! Ne oynuyor ne de gidiyor...





Öyle ki 31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın son 7 resmi maçında 29 dakika forma giyebilirken, son 27 maçta ise sadece 2 kez ilk 11'de görev yapabildi. Orta alandaki birçok eksiğe rağmen PSV maçının son bölümünde oyuna giren Feghouli bu akşamki rövanşta da kulübede oturacak.