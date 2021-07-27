Haydi kızlar bir daha! Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaşıyor...

Voleybol Milli Takımımız, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek oyunlara müthiş bir başlangıç yapmıştı. Filenin Sultanları B Grubu'ndaki 2. maçına bugün çıkacak.ekibimiz güçlüİtalya ile 10.25'tekarşılaşacak. MilliTakımımız, gruptaİtalya'nın ardındanABD.,Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.Eda Erdem Dündar, İtalya maçının zor geçeceğini söyledi. Dündar, "Çin galibiyetini unuttuk. İtalya güçlü bir takım. Yüksek konsantrasyon gerekiyor" dedi.son 2 olimpiyatta 1 gümüş ve 1 madalyası bulunan Nur Tatar çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilip final şansını kaybetti. Tatar, McPherson'ın yarı finalde yenilmesiyle madalya şansını kaybetti. Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ise son 16 turunda Japon judocu Ono'ya mağlup oldu ve elendi.Boksta 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda Özbek Shakhobidin Zoirov'a 5-0 yenildi ve oyunlara veda etti.Ecem Güzel, Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz dereceye giremedi. Yüzmede ise 200 metre bireysel karışık elemelerinde Viktoria Güneş, 1500 metre serbestte de Deniz Ertan ile Merve Tuncel elemeleri geçemedi.Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, Covid-19'a yakalandı. Karantinaya alınan Rojer, partneri Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.basketbolda Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i 118-100 yendi. Luka Doncic 48 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 49 verimlilik puanıyla olimpiyat oyunları tarihinin en iyi ikinci performansını egale ederek tarihe geçti.