Haydi kızlar bir daha! Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaşıyor...

Kadın Voleybol Milli Takımımız, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek oyunlara müthiş bir başlangıç yapmıştı. Filenin Sultanları B Grubu'ndaki 2. maçına bugün çıkacak.
ÇOK ZOR RAKİPLERİMİZ VAR
Ay-yıldızlı ekibimiz güçlü İtalya ile 10.25'te karşılaşacak. Milli Takımımız, grupta İtalya'nın ardından ABD.,
Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.
KAPTAN: İTALYA'YA DİKKAT
Kaptan Eda Erdem Dündar, İtalya maçının zor geçeceğini söyledi. Dündar, "Çin galibiyetini unuttuk. İtalya güçlü bir takım. Yüksek konsantrasyon gerekiyor" dedi.
TATAR ÇEYREKTE KALDI
Tekvandoda son 2 olimpiyatta 1 gümüş ve 1 madalyası bulunan Nur Tatar çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilip final şansını kaybetti. Tatar, McPherson'ın yarı finalde yenilmesiyle madalya şansını kaybetti. Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ise son 16 turunda Japon judocu Ono'ya mağlup oldu ve elendi.
BATUHAN ÇİFTÇİ VEDA ETTİ
Boksta 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda Özbek Shakhobidin Zoirov'a 5-0 yenildi ve oyunlara veda etti.
YELKEN&YÜZMEDE HÜSRAN YAŞADIK
Yelkende Ecem Güzel, Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz dereceye giremedi. Yüzmede ise 200 metre bireysel karışık elemelerinde Viktoria Güneş, 1500 metre serbestte de Deniz Ertan ile Merve Tuncel elemeleri geçemedi.
COVİD OLAN JULİEN ROJER TOKYO'YA ERKEN VEDA ETTİ
OLİMPİYAT Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, Covid-19'a yakalandı. Karantinaya alınan Rojer, partneri Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.
LUCA DONCİC'TEN TARİHİ PERFORMANS
Erkekler basketbolda Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i 118-100 yendi. Luka Doncic 48 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 49 verimlilik puanıyla olimpiyat oyunları tarihinin en iyi ikinci performansını egale ederek tarihe geçti.
ÇOK ZOR RAKİPLERİMİZ VAR
Ay-yıldızlı ekibimiz güçlü İtalya ile 10.25'te karşılaşacak. Milli Takımımız, grupta İtalya'nın ardından ABD.,
Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.
KAPTAN: İTALYA'YA DİKKAT
Kaptan Eda Erdem Dündar, İtalya maçının zor geçeceğini söyledi. Dündar, "Çin galibiyetini unuttuk. İtalya güçlü bir takım. Yüksek konsantrasyon gerekiyor" dedi.
TATAR ÇEYREKTE KALDI
Tekvandoda son 2 olimpiyatta 1 gümüş ve 1 madalyası bulunan Nur Tatar çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilip final şansını kaybetti. Tatar, McPherson'ın yarı finalde yenilmesiyle madalya şansını kaybetti. Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ise son 16 turunda Japon judocu Ono'ya mağlup oldu ve elendi.
BATUHAN ÇİFTÇİ VEDA ETTİ
Boksta 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda Özbek Shakhobidin Zoirov'a 5-0 yenildi ve oyunlara veda etti.
YELKEN&YÜZMEDE HÜSRAN YAŞADIK
Yelkende Ecem Güzel, Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz dereceye giremedi. Yüzmede ise 200 metre bireysel karışık elemelerinde Viktoria Güneş, 1500 metre serbestte de Deniz Ertan ile Merve Tuncel elemeleri geçemedi.
COVİD OLAN JULİEN ROJER TOKYO'YA ERKEN VEDA ETTİ
OLİMPİYAT Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, Covid-19'a yakalandı. Karantinaya alınan Rojer, partneri Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.
LUCA DONCİC'TEN TARİHİ PERFORMANS
Erkekler basketbolda Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i 118-100 yendi. Luka Doncic 48 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 49 verimlilik puanıyla olimpiyat oyunları tarihinin en iyi ikinci performansını egale ederek tarihe geçti.