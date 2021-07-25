A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MORUTAN İÇİN UÇTULAR!

Galatasaray ile ilgili Romen medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın FCSB takamında forma giyen Olimpiu Morutan ile ilgilendiğini ve Romen ekibinin yüksek bir bonservis ücreti istediğini duyurdu. Romen medyası Cimbom'un istediği 22 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro istendiğini duyurdu. Ünlü Romen gazeteci Emanuel Roşu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada oyuncuyu İnter'in de istediğini belirtti. Kariyerinde 167 maça çıkan genç yetenek 16 gol atarken 36 da asist yaptı. Kariyerinde sadece 1 kırmızı kart gördü.