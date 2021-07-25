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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek. Yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Filede rakibimiz Çin

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.

    13 SPORCUMUZ SAHNE ALIYOR
    Olimpiyatlarda     voleybolun yanı sıra bugün 8 farklı branşta toplam 13 milli sporcumuz sahne alacak. Atıcılık, artistik cimnastik, halter, kürek, tekvando, yüzme ve yelkende sporcularımız piste çıkacaklar.

    TOKYO'DA GÖVDE GÖSTERİSİ
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik elemelerinde erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak olmak üzere 4 sporcuyla katıldığımız elemelerde tüm sporcularımız adını finale yazdırmayı başardı... Sporcularımızdan İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesinde sahne alacak. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak... Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında podyuma çıkacak. Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.

        OKÇULAR BRONZU KAÇIRDI
        Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olmaktan kurtulamadı... Mete ve Yasemin Ecem ikilisi Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan Meksika karşısında mutlu sona ulaşamadı... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları bronz madalya maçında da yalnız bırakmadı.

        İSMAİL KÖYBAŞI RESMİ İMZAYI ATTI
        Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Tecrübeli sol bek 1967 forma satın alacağını açıkladı.

        RİVA'DA SESSİZ FIRTINA
        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Riva'da Başakşehir ile hazırlık maçı yapan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor ve Başakşehir arasındaki mücadelede iki takım da net pozisyona girmekte zorlandı.

            BOEY BUGÜN GELİYOR
            Galatasaray'ın             transferini KAP'a bildirdiği Fransız sağ bek Sacha Boey, bugün İstanbul'a gelecek. Akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen 20 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri sonrası Sarı-Kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

            BERKAN KUTLU'NUN ELİ KULAĞINDA!
            Transferde             yerli ve yabancı transferleri arka arkaya açıklayan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Berkan Kutlu'nun transferinde artık sona yaklaştı. Cimbom, 23 yaşındaki genç yıldız için her an KAP bildirimi yapabilir. Daha önce 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Galatasaray'ın 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama bu transferi bitirmesi bekleniyor. Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'la Topuk Yaylası'nda kampta bulunan 23 yaşındaki yıldız adayı anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fatih hoca da bu transferi dört gözle bekliyor.

            SARACCHİ BAĞLARI KOPARTTI!
            Galatasaray'ın eski sol beki Marcelo Saracchi talihsiz bir sakatlık geçirdi. Sarı- Kırmızılı ekipte 1.5 sezon kiralık olarak forma giyen Saracchi, Alman ekibi RB Leipzig'e geri dönmüştü. Montpellier ile oynanan maçta çapraz bağları koptu.

                MORUTAN İÇİN UÇTULAR!
                Galatasaray ile ilgili Romen medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın FCSB takamında forma giyen Olimpiu Morutan ile ilgilendiğini ve Romen ekibinin yüksek bir bonservis ücreti istediğini duyurdu. Romen medyası Cimbom'un istediği 22 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro istendiğini duyurdu. Ünlü Romen gazeteci Emanuel Roşu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada oyuncuyu İnter'in de istediğini belirtti. Kariyerinde 167 maça çıkan genç yetenek 16 gol atarken 36 da asist yaptı. Kariyerinde sadece 1 kırmızı kart gördü.

                KAAN AYHAN DEFTERİ YENİDEN AÇILDI
                Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan'ın ismi yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Sarı-Kırmızılılar'ın yeni bir hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Cimbom'un bu transfer için İtalyan ekibi Sassuolo'dan indirim isteyeceği bildirildi. 40 kez A Milli Takım formasını giyen Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

                BEŞİKTAŞ BURAK'I 'KAPACAK'
                Yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çaldı. Bursa, Kapacak için 2 milyon Euro istiyor.

                    BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFT İDMAN
                    Beşiktaş,                     yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenman ile devam etti. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanlar toplam 2.5 saat sürdü.

                    KASIMPAŞA SAKIB VE JORGENSEN'LE İMZALADI
                    Transferin                     hızlı takımı Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç ve Feyenoord'un Danimarkalı forveti Nikolai Jorgensen'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki Sakıb ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Jorgensen'in sözleşme süresi ise duyurulmadı.

                    SİVAS 6 FUTBOLCU İLE YOLLARINI AYIRDI
                    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'un sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Sivasspor, 6 futbolcu için de bir teşükkür yazısı yayınladı.

                        BUZ: AYNI SIKINTILARI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ
                        Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Biz her şeyden evvel iyi hazırlanıp iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz" dedi. İrfan Buz çalışmaların iyi gittiğini belirterek "Sezonun temellerini atıyoruz" ifadesini kullandı.

                        SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
                        Fenerbahçe,                         yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saat 09.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmaları ve çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe bugün de çalışacak.

                        F.BAHÇE'NİN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
                        Fenerbahçe'nin                         hazırlık maçı programı belli oldu. Açıklamada "Takımımız 26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacak ve tümü İstanbul'da olacak şekilde; 28 Temmuz'da Zwolle ile 31 Temmuz'da Greuther Fürth ile, 4 Ağustos'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

                            LJAJIC KRİZİ KAPIDA!
                            Beşiktaş                             yönetiminin yüksek ücretinden kurtulmak ve aynı zamanda transfer için kaynak yaratma sebebiyle satmayı planladığı Adem Ljajic direnmeye devam ediyor. Ljajic'in gelen tekliflerle ilgilenmediği öğrenildi. Bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücreti bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değiri 6 milyon Euro civarında. Buna karşın Beşiktaş yönetiminin daha az bir bedelle satmaya razı olduğu da gelen haberler arasında.

                            İTALYA'DAN NAİNGGOLAN İDDİASI
                            İtalyan                             basını Inter'den ayrılmak için görüşmelere başlayan- Belçikalı orta saha Radja Nainggolan'a bonuslarla yıllık 3 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti.
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                            Haberler Spor A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)