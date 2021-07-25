A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın rakibi Çin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.
13 SPORCUMUZ SAHNE ALIYOR
Olimpiyatlarda voleybolun yanı sıra bugün 8 farklı branşta toplam 13 milli sporcumuz sahne alacak. Atıcılık, artistik cimnastik, halter, kürek, tekvando, yüzme ve yelkende sporcularımız piste çıkacaklar.
TOKYO'DA GÖVDE GÖSTERİSİ
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Cimnastik elemelerinde erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak olmak üzere 4 sporcuyla katıldığımız elemelerde tüm sporcularımız adını finale yazdırmayı başardı... Sporcularımızdan İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesinde sahne alacak. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak... Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında podyuma çıkacak. Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.