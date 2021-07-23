Başkan Ali Koç taraftara: Bu sene şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni başkan Ali Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Futbolda bu sezon beklenen şampiyonluğa ulaşacaklarını söyleyen Ali Koç "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız" dedi.

Transfer çalışmalarını gizli yürüttüklerini söyleyen Ali Koç "Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz" diye konuştu.

BÜTÜN GÜÇLERLE MÜCADELE EDERİZ

Genç sporcilarla yakından ilgilenen Başkan Ali Koç, "Bayramlar bizi biz yapan, birbirimize bağlayan, geleneklerimizi hatırlatan, coşkuyla kutladığımız günler. Fenerbahçe bir olduğu zaman mücadele edemeyeceği hiç bir şey yoktur" dedi.