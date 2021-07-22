Zahavi'nin performansı sonrası Fenerbahçe taraftarından Samatta isyanı: Geçen sezon olsa şampiyonduk





BİZE GELE GELE SAMATTA GELDİ

Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan, "Keşke Zahavi bizim golcümüz olsaydı… Bize gele gele Samatta geldi. Zahavi geçen sezon olsa şampiyonduk. İşte bir golcü bir takımı ne kadar değiştirebiliyor" ifadelerini kullandı.