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    • 22.07.2021 11:47
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    Zahavi'nin performansı sonrası Fenerbahçe taraftarından Samatta isyanı: Geçen sezon olsa şampiyonduk

    Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşan Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın golcü futbolcusu attığı gollerle dikkat çekti. Zahavi'nin transferinin gerçekleşmemesine sosyal medyadan tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, "Bize gele gele Samatta geldi. Zahavi geçen sezon olsa şampiyonduk. İşte bir golcü bir takımı ne kadar değiştirebiliyor” ifadelerini kullandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Son pişmanlık neye yarar!

    Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşan Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın golcü futbolcusu attığı gollerle dikkat çekti.


    SAÇ-BAŞ YOLDURTTU
    İsrailli yıldız, yaptığı hat-trick ile Sarı-Kırmızılılar'ı adeta yıkan isim oldu. Zahavi, geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
    Ancak yönetim, İsrailli golcünün yerine Samatta'yı transfer etmişti… Tanzanyalı santrfor ise ortaya koyduğu futbolla taraftarı ve camiaya adeta saç-baş yoldurtmuştu.


    SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ
    Tecrübeli golcü Zahavi Fenerbahçe'ye transferi gündemdeyken, sosyal medyadan taraftarlara mesaj göndermiş… Ancak ne olduysa transfer son anda gerçekleşmemişti.

    Sarı-Lacivertli yönetimin Zahavi'nin Galatasaray'a karşı performansını izledikten sonra bir kez daha pişmanlık duyduğu öğrenildi.



        BİZE GELE GELE SAMATTA GELDİ
        Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan, "Keşke Zahavi bizim golcümüz olsaydı… Bize gele gele Samatta geldi. Zahavi geçen sezon olsa şampiyonduk. İşte bir golcü bir takımı ne kadar değiştirebiliyor" ifadelerini kullandı.


        ZAHAVI'NİN PERFORMANSI
        Zahavi'nin muhteşem bir performans ortaya koymasından sonra Fenerbahçe taraftarı, Samatta'yı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.
        33 yaşındaki Zahavi, geçen sezon PSV formasıyla 25 lig maçına çıkarak 11 gol attı.


        Samatta geçen sezon 27 lig maçında sadece 5 gol atabildi. 33 yaşındaki Zahavi ise, geçen sezon Hollanda temsilcisi PSV'de 25 lig maçında 11 gole imza attı.

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