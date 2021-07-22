Zahavi'nin performansı sonrası Fenerbahçe taraftarından Samatta isyanı: Geçen sezon olsa şampiyonduk

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşan Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın golcü futbolcusu attığı gollerle dikkat çekti.
SAÇ-BAŞ YOLDURTTU
İsrailli yıldız, yaptığı hat-trick ile Sarı-Kırmızılılar'ı adeta yıkan isim oldu. Zahavi, geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Ancak yönetim, İsrailli golcünün yerine Samatta'yı transfer etmişti… Tanzanyalı santrfor ise ortaya koyduğu futbolla taraftarı ve camiaya adeta saç-baş yoldurtmuştu.
SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ
Tecrübeli golcü Zahavi Fenerbahçe'ye transferi gündemdeyken, sosyal medyadan taraftarlara mesaj göndermiş… Ancak ne olduysa transfer son anda gerçekleşmemişti.
Sarı-Lacivertli yönetimin Zahavi'nin Galatasaray'a karşı performansını izledikten sonra bir kez daha pişmanlık duyduğu öğrenildi.