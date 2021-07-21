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    • 21.07.2021 17:19
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    SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'nda Türk bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

    AA
    Tokyo Olimpiyatları'nda Türk bayrağını kimler taşıyacak?

    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını kimlerin taşıyacağı belli oldu.

    İKİ YÜZÜCÜMÜZÜN ELLERİNDE YÜKSELECEK
    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

    MERVE TUNCEL KİMDİR?
    2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Merve Tuncel, Türk sporunu yüzme branşında, serbest stil kategorisinde temsil etmektedir.

    Yüzme kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuncel, 2020 yılının şubat ayında Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması'nda 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

        Merve Tuncel, 2020 yılının aralık ayında ise İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başardı.

        2020 yılının aralık ayında Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda havuza giren Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde 4:06.83'lük derecesiyle ve 800 metre serbest stilde 8:28.34'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçti. Tuncel böylece 2020 yılında 3. kez Olimpiyat A Barajı'nı geçmeyi başardı.

        BERKE SAKA KİMDİR?
        Berke Saka (9 Temmuz 2003 doğumlu) sırtüstü müsabakasında yarışan Türk erkek yüzücüdür.

            Berke Saka, Galatasaray SK yüzme sporcusudur. 200 m sırtüstü yarışında Derya Büyükuncu'nun 13 yıllık milli rekorunu 1:58.08 ile kırmıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılım için kontenjan almıştır.

            Berke Saka, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarında 200 metre sırtüstü branşında ülkemizi temsil edecektir.

            Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu.
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                Haberler Spor SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'nda Türk bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak