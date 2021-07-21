SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'nda Türk bayrağını milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını kimlerin taşıyacağı belli oldu.
İKİ YÜZÜCÜMÜZÜN ELLERİNDE YÜKSELECEK
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.
MERVE TUNCEL KİMDİR?
2005 yılında Ankara'da dünyaya gelen Merve Tuncel, Türk sporunu yüzme branşında, serbest stil kategorisinde temsil etmektedir.
Yüzme kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuncel, 2020 yılının şubat ayında Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Yarışması'nda 1500 metre serbest stilde 16:29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.