HEYECAN BAŞLADI! Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Galatasaray-PSV canlı izle! Galatasaray-PSV maçı TV 8 canlı izleme linki!

''Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Galatasaray-PSV canlı izle'' kelimesi Google damping yaptı. Galatasaray sezonun ilk resmi maçına Hollanda'da çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elem Turu ilk maçında Galatasaray zorlu PSV Eindhoven deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Maçın şifreli kanaldan yayınlanıp yayınlanmayacağı da sorgulanıyor. Philips Stadı'nda oynanacak mücadele amacıyla temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. İşte; PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı! PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.
PSV GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE
PSV GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ : https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
PSV GALATASARAY MAÇI
PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.
MAÇ KADROSU AÇIKLANDI
Philips Stadı'nda oynanacak mücadele için temsilcimiz Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, kulübün resmi hesabından kamp kadrosunu duyuruldu.
Kadroda, en son antrenmanda sakatlanan ve durumu hakkında endişelenilen Radamel Falcao da yer aldı.
Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne ise kadroda yer almayan isimler.
2 FUTBOLCU POZİTİF
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.
GALATASARAY 7 OYUNCUSUNU GÖTÜREMEDİ
Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar sadece 3 futbolcu dahil edebildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Bunun yanı sıra Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne çeşitli nedenlerle kafileye dahil edilmedi.
Buna karşılık daha önceki yıllarda Avrupa maçlarında farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, PSV karşısında da ikinci maç için avantajlı sayılacak bir skorla dönmeyi planlıyor.