HEYECAN BAŞLADI! Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Galatasaray-PSV canlı izle! Galatasaray-PSV maçı TV 8 canlı izleme linki!

2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.



GALATASARAY 7 OYUNCUSUNU GÖTÜREMEDİ

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar sadece 3 futbolcu dahil edebildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bunun yanı sıra Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne çeşitli nedenlerle kafileye dahil edilmedi.

Buna karşılık daha önceki yıllarda Avrupa maçlarında farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, PSV karşısında da ikinci maç için avantajlı sayılacak bir skorla dönmeyi planlıyor.