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    • 16.07.2021 16:46
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    Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında Galatasaray ve Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere geçen ay gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven olmuştu. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

    Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray PSV Eindhoven için heyecanlı bekleyiş devam ederken taraftarlar maçın oynanacağı gün hakkında araştırmalara başladı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşmişti. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler

    GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasay maçı 21 Temmuz'da oynanacak. İkinci karşılaşma ise 28 Temmuz'da oynanacak.

    İşte merak edilen gelişmeler;

    KURA ÇEKİMİ YAPILDI

    Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.

    İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci ön eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

        EN GOLCÜ İSMİ DONYELL MALEN

        Galatasaray'ın rakibi olan PSV Eindhoven, geçen sezon Hollanda ligi Eredivisie'yi 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi.

        UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu Granada, PAOK ve Omonia takımlarını geçerek 12 puanla lider olarak tur atlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi.

        PSV'de, oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

            GALATASARAY'IN 2020-2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

            Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi PSV oldu.

            "Devler Ligi"ne 2. ön eleme turunda dahil olan sarı-kırmızılı ekibin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te yapılacan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine 26 takım katıldı. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer aldı.
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