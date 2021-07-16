Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY'IN 2020-2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi PSV oldu.

"Devler Ligi"ne 2. ön eleme turunda dahil olan sarı-kırmızılı ekibin rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te yapılacan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine 26 takım katıldı. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer aldı.