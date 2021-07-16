Galatasaray PSV Eindhoven için heyecanlı bekleyiş devam ederken taraftarlar maçın oynanacağı gün hakkında araştırmalara başladı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşmişti. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler
GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasay maçı 21 Temmuz'da oynanacak. İkinci karşılaşma ise 28 Temmuz'da oynanacak.
İşte merak edilen gelişmeler;
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.
İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci ön eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.