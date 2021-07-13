Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in transferi bitmek üzere: Sporting Lizbon ile anlaşma aşamasına gelindi

Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar Valantin Rosier'in bonservisini almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon kazanılan çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen Siyah-Bbeyazlılar, Portekiz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.
Rosier için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sporting Lizbon'un sezon öncesi hazırlık kampına kadroda düşünülmediği için dahil edilmeyen Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmenin sonlanmasını bekliyor.