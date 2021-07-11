Topuk’ta neşeli günler! Fenerbahçeli taraftarlardan Pereira’ya büyük ilgi





Yarı sahada gerçekleşen çift kale maçı kazanan takım, gali.iyet pozu vermeyi ihmal etmedi.





MESUT ÖZİL'DEN PEREIRA'YA ÖVGÜ

Fener'in yıldız ismi Mesut Özil, yeni teknik direktörleri Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti. Pereira'nın sürekli kazanmak isteyen bir hoca olduğunu belirten Mesut, "Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Burada güzel günler geçiriyoruz. Farkını hissettiriyor. Herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.



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