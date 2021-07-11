Topuk’ta neşeli günler! Fenerbahçeli taraftarlardan Pereira’ya büyük ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Sarı-Lacivertlilerin kamp yaptığı Topuk Yaylası'na akın etti. Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Sarı-Lacivertli taraftarlar takımlarını izleme fırsatı buldu.
Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı. Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-Lacivertli taraftarların yanına Teknik Direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı. 4 gündür günde çift idman yapan Fenerb.ahçe dünü tek idmanla geçirdi.
İstasyon ve top kapma çamlışmalarını ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Temponun yüksek olduğu idmanda hafif sakatlığı bulunan Nabil Dirar takımdan ayrı oyarak çalıştılar. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
TEKNİK PATRON PEREİRA'YA GÜVENOYU
2. kez Fener'in hocası olan Pereira ile taraftarlar arasındaki iletişim harikaydı. Pereira taraftardan güvenoyu aldı.
Yarı sahada gerçekleşen çift kale maçı kazanan takım, gali.iyet pozu vermeyi ihmal etmedi.
MESUT ÖZİL'DEN PEREIRA'YA ÖVGÜ
Fener'in yıldız ismi Mesut Özil, yeni teknik direktörleri Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti. Pereira'nın sürekli kazanmak isteyen bir hoca olduğunu belirten Mesut, "Pereira akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Burada güzel günler geçiriyoruz. Farkını hissettiriyor. Herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.