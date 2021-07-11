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    Nicolae Stanciu adım adım Galatasaray'a

    Sarı-Kırmızılılar’ın ısrarı sonrası S.Prag Stanciu için 7.5 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya kadar indi. Galatasaray'ın teklifi ise 4 milyon Euro... Aslan, transferi 15 Temmuz'a kadar bitirmek istiyor...

    Adım adım Stanciu
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    Cimbom Nicolae Stanciu transferinde önemli bir mesafe katetti. Slavia Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara için yoğun bir baskı uygulayan Sarı-Kırmızılılar hedefine ulaşmak üzere. Stanciu, G.Saray'a transfer olmak için kulübü Slavia Prag'a baskı kurdu. Sonrasında Çek kulübü pes etti.



    ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO!
    G.Saray'dan daha önce 7.5 milyon Euro bonservis ücreti isteyen Slavia Prag, 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Sarı-Kırmızılı kulübün Çekya temsilcisine önerdiği rakam ise 4 milyon Euro.

    AVRUPA'DA OYNATMAK İSTİYOR
    Aslan transferi 15 Temmuz'a kadar sonlandırmak istiyor. Galatasaray, PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu o tarihte UEFA'ya teslim etmek zorunda.



    45 MAÇTA 24 GOLE KATKI YAPTI
    Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nicolae Stanciu, geçen sezon Sparta Prag formasıyla 45 maça çıkarken 16 gol ve 8 asist üretti. Tecrübeli oyuncu 44 kez de milli oldu.

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