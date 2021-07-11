Nicolae Stanciu adım adım Galatasaray'a





ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO!

G.Saray'dan daha önce 7.5 milyon Euro bonservis ücreti isteyen Slavia Prag, 5 milyon Euro'ya kadar düştü. Sarı-Kırmızılı kulübün Çekya temsilcisine önerdiği rakam ise 4 milyon Euro.



AVRUPA'DA OYNATMAK İSTİYOR

Aslan transferi 15 Temmuz'a kadar sonlandırmak istiyor. Galatasaray, PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu o tarihte UEFA'ya teslim etmek zorunda.